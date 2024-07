Khem Birch, le miraculé canadien

Octobre 2023. Transféré des Raptors aux Spurs en cours de saison, Khem Birch est coupé avant le début de la saison avec un gros chèque de 7 millions de dollars. À l’abri financièrement, l’intérieur canadien est au plus mal sur le plan mental.

Il n’a plus foulé un terrain depuis dix mois, a loupé la Coupe du monde et ses rêves de Jeux olympiques s’évanouissent avec ce limogeage. D’autant qu’aucune équipe ne décroche son téléphone pour l’appeler. À 31 ans, il souffre du genou droit et une opération et des soins n’ont rien changé.

« Je jouais avec cette blessure et ce n’était pas seulement une question de guérison », précise le Montréalais. « Beaucoup de gens pensaient que je faisais semblant… Cela me semblait dingue parce que si vous m’aviez vu et que vous aviez vu comment je jouais par rapport à avant, quand j’étais en bonne santé, c’est complètement différent. Il n’y a pas beaucoup de gens qui sont venus me soutenir… ».« Quand j’ai été coupé, je n’étais pas prêt. Je n’étais pas du tout en bonne santé. Je me suis donc dit que je ne pourrais peut-être plus jouer », se souvient-il. « D’autres équipes m’ont fait passer des essais, mais je n’y arrivais pas. »

Relancé par Marc Gasol… en Espagne !

Mais Khem Birch s’accroche. Il se concentre sur son physique avec l’aide d’un préparateur physique du côté d’Orlando. Il se confie à ses proches, dont sa femme, sur son état mental. Et puis, tout se remet en place. Son genou ne le fait plus souffrir, et après 19 mois sans jouer, c’est Marc Gasol, passé comme lui par les Raptors, qui lui donne une chance ! Président du Bàsquet Girona, il l’appelle en février et lui propose un contrat. Une pige qu’il termine avec 8.8 points et 5.7 rebonds en 19 minutes, et c’est suffisant pour décrocher une place pour le stage du Canada.

À l’entraînement, il prouve qu’il a retrouvé son niveau, et Jordi Fernandez le conserve pour aller à Paris.

« J’avais presque envie de pleurer. Si vous m’aviez dit l’année dernière que je ferais partie de l’équipe ou même que j’allais rejouer au haut niveau, je ne vous aurais probablement pas cru, ni pris au sérieux », confie Khem Birch. « Maintenant que j’y suis, c’est fou parce que je n’aurais jamais imaginé revenir. »

De quoi lui redonner espoir de rejouer en NBA.

« Je vais certainement essayer de revenir, deme donner une dernière chance parce que j’ai travaillé si dur pour y arriver après ne pas avoir été drafté », rappelle-t-il. « Je vais attendre patiemment et nous verrons bien. Je ne suis pas pressé. Je veux juste attendre la meilleure opportunité et ensuite on verra… »