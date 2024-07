JO 2024 | L’Allemagne impose sa puissance au Japon

Il faudrait aller chercher chaque match dans ces Jeux olympiques, où l’ensemble du plateau est talentueux. Face au Japon, l’Allemagne a ainsi dû travailler pour se défaire de Yuta Watanabe et de sa troupe.

Certes, la taille et la puissance des joueurs de la Mannschaft font mal aux Nippons à chaque fois qu’un « matchup » avantageux peut être ciblé et utilisé mais le Japon n’abdique pas, et reste à distance raisonnable (28-21) après un quart-temps, malgré un Rui Hachimura bien tenu par les défenseurs allemands, et maladroit.

Des Allemands agacés

L’ailier-fort des Lakers évacue sa frustration d’un gros dunk sur Adam Bonga, hurlant face à la caméra. L’impact des frères Wagner permet à l’Allemagne de passer les dix points d’avance, face à un Japon limité. Mais le pick-and-roll entre Yuki Kawamura et Josh Hawkinson trouve des brèches, et on sent les joueurs de Gordon Herbert agacés, à l’image d’un Franz Wagner coupable d’une faute antisportive après une perte de balle.

À la mi-temps, l’Allemagne ne pointe toujours qu’à +8 (52-44), après un ultime raté de loin de l’ailier du Magic. La Mannschaft continue de pilonner la peinture en « ancrant » chaque duel avantageux, ce qui lui permet de continuer de faire la course en tête, malgré le regain d’adresse de Rui Hachimura.

Le travail est fait

Après trois quart-temps, l’écart gonfle un peu (74-61) alors que Franz Wagner peine pourtant toujours à trouver la mire de loin. Mais le Japon n’arrive pas à générer de rythme offensif, malgré le soutien de nombreux fans japonais.

Dans ces conditions, les joueurs de Tom Hovasse commencent à lâcher, à l’image d’un Rui Hachimura qui prend des raccourcis, tant offensifs que défensifs. L’écart grimpe à +19 (83-64) et le Japon appelle donc un temps-mort pour calmer les choses, car le « point average » pourrait compter à la fin, et il faut donc éviter tout gros écart.

Au bout du compte, c’est donc une victoire confortable et maîtrisée pour les champions du monde en titre (97-77), qui ont logiquement assuré pour leur entrée dans la compétition.

Crédit photo : FIBA