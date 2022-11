Kevin Durant en pince pour Kevin Huerter et les Kings

Le déclic est enfin peut-être en train de se produire du côté de Sacramento ! Les joueurs de Mike Brown restent sur sept victoires de suite, et les Kings semblent disposer d’armes suffisamment solides pour espérer renouer avec les playoffs après seize saisons de disette, un record dans l’histoire de la ligue.

Kevin Durant a lancé l’alerte sur « The Boardroom », lui qui a été au cœur d’un match qui restera peut-être comme un point de bascule de la saison des Kings, lorsqu’ils ont démoli les Nets : 153 à 121!

« C’est une équipe difficile à jouer pour tout le monde dans la ligue, je me fiche de savoir si tu es Boston ou le pire bilan de la ligue », a-t-il déclaré.

Kevin Huerter, auteur de 19 points ce soir là, à 5/7 à 3-points, l’a particulièrement impressionné. Il faut dire que l’ancien sniper est parti sur des bases exceptionnelles puisqu’il tourne à près de 50% de réussite derrière l’arc.

« Kevin Huerter en ce moment, il joue comme Klay (Thompson), comme Stephen (Curry). La façon dont il sort des main-à-main et prend ses tirs maintenant… Si tu n’es pas un fan de basket à fond concentré sur la ligue, il faut regarder comment Kevin Huerter shoote en ce moment. Il est dans les 50%. Quand tu regardes les rapports de scouting, tout le monde a toujours l’air meilleur qu’il n’est vraiment. Car il faut respecter l’adversaire. Mais Kevin Huerter qui prend 7-8 paniers à 3-points dans un match, chaque soir à 50%, et que tu entends ça, et que tu regardes les clips, les tirs qu’il prend. Tu te dis : ‘Mince, on peut en avoir pour une longue soirée’. »

Pour Kevin Durant, Sacramento a réussi à bâtir un effectif cohérent et coche désormais toutes les cases, avec un tandem Fox-Sabonis parfaitement complété par des menaces qui peuvent venir de partout.

« À côté de ça, tu as De’Aaron Fox qui va venir t’agresser pendant tout le match, Harrison Barnes qui peut scorer face à n’importe qui, dans des situations d’isolation. Et Keegan Murray, qui joue comme Michael Porter Jr, avec sa taille, en « catch-and-shoot ». Et en sortie de banc, Terence Davis avait scoré plus de 30 points. Ils avaient shooté de manière incroyable. Il y a des gars qui peuvent scorer, qui peuvent prendre chaud, Malik Monk, Trey Lyles, qui est aussi un bon élément pour le banc, Matthew Dellavedova qui peut shooter aussi. Ils ont une équipe avec une bonne profondeur de banc, avec même Richaun Holmes qui joue pour eux et je dois en oublier quelques-uns ».

Les prochains adversaires des Kings sont prévenus.