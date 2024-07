Team USA : deux malades et un espoir

C’est dimanche, à 17h15, que Team USA débutera ses Jeux olympiques avec un choc XXL puisque LeBron James et ses coéquipiers défieront la Serbie de Nikola Jokic. Du côté de l’infirmerie, trois incertitudes. Il y a d’abord le cas Kevin Durant. Touché à un mollet, il a manqué les cinq rencontres de préparation, et on ne sait toujours pas s’il sera en mesure de jouer. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a pas connu de rechute et il s’est entraîné normalement ce samedi.

« J’espère qu’il jouera », a déclaré Steve Kerr. « Il s’en est bien sorti lors de la séance d’entraînement d’il y a deux jours, et nous aurons un autre entraînement aujourd’hui et nous continuerons à prendre les choses au jour le jour. » Pour LeBron James, la présence de Durant est déjà palpaple. « Un impact immédiat », a répondu LeBron James à propos de Kevin Durant. « Il s’est très bien comporté l’autre jour à l’entraînement. Il est évident que son cardio et son rythme vont continuer à se développer, mais si nous sommes capables de le faire revenir et il aura un impact énorme sur notre équipe ».

A lire >> Présentation du Groupe C (Etats-Unis, Serbie, Soudan du sud, Porto-Rico)

Deux autres incertitudes, et elles concernent deux des trois pivots : Joel Embiid et Anthony Davis. Les deux sont malades, et Embiid a raté l’entraînement de samedi. Pour sa part, Davis a manqué quelques séances ces derniers jours, mais il s’est entraîné ce mardi.

« Je suis confiant sur le fait qu’on aura tout le monde demain » anticipe Kerr, tandis que LeBron rappelle que c’est un sprint, et non un marathon à la différence de la NBA. « Ce n’est pas comme en NBA où c’est un marathon… C’est un sprint. C’est du type de Michael Johnson ou Usain Bolt… Les choses sérieuses comment demain, et il faudra être prêt. Et on le sera ! »