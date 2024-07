La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, vendredi soir, a été (presque) unanimement saluée en France et à l’étranger. Présentes sur le bateau de leur délégation, les joueuses de l’Equipe de France valident. Les Bleues ont ainsi fait l’aller-retour en bus depuis Lille pour gagner la capitale, centre du monde le temps d’une soirée hors du commun.

« Il y avait tous les bénévoles qui nous ont fait une haie d’honneur, c’était dingue, incroyable. Ensuite, on a pris le bus avec toute la délégation française, c’était vraiment fou. L’attente est toujours un peu longue, mais ça en valait vraiment la peine », lâche Sarah Michel, la capitaine des Bleues, sur le site de la Fédération, au lendemain de ce premier rendez-vous olympique.

« Les premiers mots qui me viennent à l’esprit c’est : incroyable et unique », qualifie Marième Badiane, dont c’est la première virée aux Jeux, et qui a récemment remporté l’Euroligue avec Fenerbahçe.

L’intérieure des Bleues dit avoir vécu « un moment magnifique qui ouvre un événement qui va être grand et incroyable. C’était un moment magique, avec beaucoup d’émotions, ce n’est pas rien de défiler devant la France, la Terre entière. C’était un moment très fort, et j’espère que la suite de notre aventure le sera tout autant. »

Les Bleus restés à Lille

Iliana Rupert était déjà présente à Tokyo il y a trois ans. Mais cette ouverture parisienne l’a marquée.

« Le monde s’est arrêté quelques heures pour les Jeux olympiques de Paris 2024, pour voir les athlètes défiler. Ça nous a mis des frissons de voir tout cela, de voir qu’on y est enfin. Pendant toutes ces années, on nous a parlé de ces Jeux, et ça commence », développe-t-elle.

Leurs homologues, eux, n’ont pas eu la chance de vivre ce moment sur place : ils sont restés à Lille, devant leur télévision, en vue de l’entame de leur compétition, aujourd’hui à 17h15 contre le Brésil.

« Maintenant on a hâte de commencer le tournoi, et de nous arracher encore plus sur le terrain après avoir vécu cela », affiche Jean-Aimé Toupane dont l’équipe débutera son tournoi olympique lundi face au Canada (17h15).

