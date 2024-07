Loin de Paris, des Bleus un peu amers mais pas démoralisés

À l’image de beaucoup de basketteurs, hormis LeBron James, Giannis Antetokounmpo ou encore Dennis Schröder qui seront porte-drapeaux, l’Equipe de France n’aura pas l’occasion d’assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, puisqu’elle se trouvera à Lille, où se déroulera la phase de poules.

Cette absence, les Bleus la regrettent mais ils savent aussi qu’ils ne peuvent pas faire autrement, alors qu’ils affronteront le Brésil samedi après-midi (17h15), au lendemain de la fameuse parade sur la Seine.

« Nous, les jeunes, nous aurions aimé voir à quoi ressemble vraiment l’expérience olympique, être dans le Village et participer à la cérémonie d’ouverture, toutes ces choses-là… » a lancé Victor Wembanyama. « Mais c’est mieux de rester à Lille ce jour-là, puisque certaines conditions ici sont optimales pour notre performance. Même si nous nous demandons ce que ça aurait été si nous étions à Paris… »

« Il y a des choses que l’on ne fera pas, c’est dommage, mais on a choisi d’être là, d’être concentrés sur le basket avant tout et c’est une très bonne chose » a ajouté quant à lui Nicolas Batum.

Passer les poules pour voir Paris

Contrairement à Victor Wembanyama, mais à l’image de Nicolas Batum, Evan Fournier a déjà pu vivre de l’intérieur des Jeux olympiques. C’était en 2021, du côté de Tokyo, dans un contexte certes particulier en raison de la crise sanitaire.

Pourtant, ce n’était pas au Japon il y a trois ans mais bien cette année en France qu’il a la sensation d’être le plus éloigné de cette expérience olympique.

« Il serait intéressant de demander aux autres joueurs, mais aux Jeux olympiques de Tokyo, je me suis vraiment senti aux JO » a-t-il réagi. « Dans le village, il y avait tous les athlètes. Notre calendrier ne nous permettait pas d’aller voir d’autres événements. En finale, il y avait une tribune pleine de bénévoles. J’ai vraiment vécu les JO. Cette année, on ne va pas mentir, c’est décevant de ne pas être à Paris, sur le site, au cœur des Jeux. On ne va pas les vivre comme les autres nations. Il faut donc que l’on se démerde pour aller à Paris ! »

Sous-entendant, donc, que l’équipe de France devra tout faire pour accéder à la phase finale des JO 2024, prévue à Paris, afin de se rapprocher du coeur de l’événement.