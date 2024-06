Stats & Highlights | Sixième victoire d’affilée pour les Kings, les Wizards écartent les Hornets

Après avoir commencé la saison avec quatre défaites de suite, les Kings sont désormais lancés avec huit victoires en dix matches et surtout six de suite ! Les Californiens ont battu des Pistons qui eux ne sortent pas la tête de l’eau : sept défaites de suite, dix en onze matches et toujours aucune victoire à l’extérieur…

Soirée victorieuse aussi pour Washington. Bradley Beal et sa bande ont arraché un second succès de rang face aux Hornets. Seule ombre au tableau : l’arrière All-Star a pris un coup en fin de rencontre et n’a pas terminé la partie.

Sacramento – Detroit : 137-129

La partie fut disputée du début à la fin, mais les Kings ont mieux terminé pour l’emporter. Killian Hayes (9 points et 6 passes) et les Pistons ont résisté avec l’apport de leur banc et leur adresse à 3-pts.

De’Aaron Fox aura le dernier mot avec 10 points dans le dernier quart-temps, dont deux lancers-francs qui scellent la partie à vingt secondes de la fin. Sacramento termine sur un 15-5 et poursuit sa série de victoires. Septième défaite de suite pour Detroit en revanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHO 116 NYK 95 WAS 106 CHA 102 SAC 137 DET 129 BRO 127 MEM 115 CLE 113 MIA 87 HOU 120 GSW 127 DAL 97 DEN 98 LAL 123 SAS 92

Washington – Charlotte : 106-102

Avec un bon Bradley Beal, qui ne finira pas le match après avoir pris un coup, les Wizards entament bien la rencontre. Mais au fil du match, l’attaque perd en puissance et Washington n’inscrit même que 18 points en troisième quart-temps. Si bien que les Hornets, avant de commencer le dernier acte, passent devant.

Les Wizards et Kyle Kuzma répondent avec un 8-0. Sans tuer le match, les joueurs de Wes Unseld gardent les commandes et finalement, le duo Kristaps Porzingis – Corey Kispert fait le boulot aux lancers-francs dans les ultimes secondes pour assurer la victoire.

