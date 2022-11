En feu, Klay Thompson offre une première victoire à l’extérieur aux Warriors !

L’explosion de Klay Thompson était imminente et malheureusement pour les Rockets, elle a eu lieu à Houston. Les Warriors ont toutefois du s’employer pour venir à bout de la pire équipe de la conférence Ouest, bien menée par Kevin Porter Jr. et Jabari Smith Jr.

Comme face aux Knicks, les Warriors commencent le match avec sérieux et avec adresse. Klay Thompson, qui s’applique toujours à rester dans le rythme de l’attaque, prend feu et marque 20 points alors que les Dubs prennent jusqu’à 18 points d’avance pour finir le premier quart-temps avec 40 points (40-28).

Alors qu’on pense Golden State enfin sur la bonne voie, tout s’écroule. Derrière l’énergie de Tari Eason et de Kenyon Martin Jr, Houston passe un 15-2 au deuxième cinq des visiteurs pour prendre les devants (43-42). Le retour des tauliers ne change pas la donne pour les Warriors et Jabari Smith Jr pousse l’avance des Rockets à +9 (59-50) ! Il faut un coup de chaud des « Splash Brothers » pour limiter la casse (65-61).

Les drives de Jalen Green et de Kevin Porter Jr. font beaucoup de mal, mais les Warriors enchainent trois stops consécutifs et s’en remettent aux 16 points de Stephen Curry pour terminer le troisième quart-temps sur un 21-11 pour virer en tête (97-94). Alors que les Warriors ont l’occasion de prendre le large, deux ballons perdus et plusieurs rebonds offensifs permettent à Kevin Porter Jr. et Jabari Smith Jr. de mettre Houston devant au score (108-107).

Stephen Curry et Klay Thompson enchainent alors trois tirs primés pour donner le contrôle du mach aux Warriors avec quatre minutes à jouer (118-112). Les Rockets s’accrochent toutefois grâce à leurs rebonds offensifs et aux ballons perdus des Warriors, mais Klay Thompson et Stephen Curry terminent le boulot avec deux nouveaux tirs de loin pour offrir à leur équipe leur première victoire de la saison à l’extérieur !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Klay Thompson comme une fusée. Dans le dur depuis le début de saison, Klay Thompson avait commencé à sortir la tête de l’eau face aux Knicks avec 20 points à 50% de réussite, pour la première fois de la saison. Face aux Rockets, il a continué sur sa lancée marquant 20 points en premier quart temps à 7/9 aux tirs et 4/5 de loin. Le « Splash Brother » a trouvé son rythme dans le collectif de Golden State pour réaliser le meilleur match, et de loin, de sa saison. De bonne augure pour des Warriors qui ont quand même du s’employer pour battre les Rockets.

– Les jeunes Rockets montrent tout leur potentiel. À -18 dans le premier quart temps, Houston aurait pu baisser les bras et prendre l’eau, ils ont fait tout l’inverse. Menés par Kevin Porter Jr et Jabari Smith Jr, ils ont réussi à revenir dans le match et à tenir la dragée haute au champion en titre pendant les trois derniers quart-temps.

– 38 passes décisives, 51% à 3-points. Les Warriors ont retrouvé leur beau jeu depuis deux matchs. Cette nuit, ils ont délivré 38 passes décisives sur 46 paniers marqués et ont marqué 24 3-points à 51% de réussite, dont 17 pour les « Splash Brothers ». Klay Thompson avouera d’ailleurs après la rencontre qu’en ce jour d’ouverture de la Coupe du monde de football, Steve Kerr avait montré des highlights du FC Barcelone à ses joueurs pour leur rappeler qu’eux aussi sont à leur meilleur quand ils jouent leur version du tiki taka.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry – Klay Thompson. Les « Splash Brothers » nous ont sorti une performance vintage cette nuit avec 74 points à eux deux ! Klay Thompson (41 points, 10/13 à 3-points) a passé la barre des 30 points pour le première fois de la saison, alors que Stephen Curry continue sur sa lancée avec un double-double monumental de 33 points et 15 passes décisives.

✅ Andrew Wiggins. Comme face aux Knicks, Andrew Wiggins a été agressif et efficace pour terminer avec 22 points et 5 rebonds.

✅ Kevin Porter Jr. Le jeune Rocket a tenu la dragée haute aux « Splash Brothers » avec 30 points, 6 passes, et 5 rebonds.

✅ Jabari Smith – Tari Eason. Les rookies des Rockets ont brillé avec avec 22 points et 7 rebonds pour le 3e choix de la Draft, bien secondé par Tari Eason (19 points, 9 rebonds)

⛔ Alperen Sengun. Le pivot turc a été dominé par la défense de Kevon Looney. Il n’a marqué que 3 points à 1/3 aux tirs.

LA SUITE

Golden State (8-9) : les Warriors enchainent en back-to-back à La Nouvelle-Orléans.

Houston (3-14): les Rockets ont quatre jours de repos, avant de reprendre après Thanksgiving à domicile contre Atlanta.