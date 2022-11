Les Suns tranquilles face aux Knicks

Plutôt en forme depuis le début de leur « road-trip » à l’Ouest, puisqu’ils ont gagné deux de leurs trois matchs jusqu’à maintenant (victoires chez les Jazz et les Nuggets, défaite chez les Warriors), les Knicks enchainaient sur le parquet d’un autre gros morceau de la conférence opposée, les Suns.

Toujours privés de Chris Paul, les coéquipiers d’un Devin Booker grandiose lors de la dernière sortie de son équipe (49 points dans la défaite face au Jazz), étaient en quête d’une victoire pour retrouver un bon momentum collectif, alors qu’ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Mission accomplie pour Monty Williams et ses hommes, vainqueurs faciles des Knicks (116-95), qui auront fait bonne figure en première mi-temps avant que leur défense ne soit fissurée de toutes parts au retour des vestiaires (de +2 à la mi-temps à +15 après trois quart-temps), mais surtout derrière l’arc (17 tirs primés des Suns). Ce qui a eu pour effet de transformer le quatrième quart-temps en un long « garbage-time » indigeste pour les fans de la franchise de New York.

Avec cette victoire, les Suns font le plein de confiance et retrouvent un bon rythme, avant de défier les Lakers à la prochaine échéance.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mitchell Robinson a fait son retour. Absent pendant huit matchs à cause d’une douleur au genou droit, le pivot des Knicks est revenu aux affaires, en sortie de banc. En 17 minutes, logiquement en manque de sensations et de condition physique, il a compilé 2 points, 2 contres et 4 rebonds.

– Une dizaine de minutes a suffi aux Suns pour accélérer. Devant au score de 2 points seulement à la mi-temps (55-53), après une première période réussie mais qui laissait entrevoir une marge de progression, les Suns n’ont effectivement eu besoin que d’une grosse dizaine de minutes, dans le troisième quart-temps, pour s’envoler. Quelques possessions après le retour des vestiaires, les locaux ont ainsi appuyé sur l’accélérateur en attaque avec un 35-22 infligé aux Knicks, à 52% aux tirs. Passant leur écart de 2 à 15 points en 12 minutes, ils ont tué ce match à ce moment, et ont pu profiter d’un dernier quart-temps tranquille : l’écart est monté jusqu’à 26 points !

– Le match référence de Quentin Grimes. Dans le marasme collectif, le jeune arrière des Knicks a été une des (très) rares satisfactions. Titulaire puisque Cam Reddish s’est blessé lors du dernier match contre les Warriors, l’ancien de la fac’ de Houston a donné le sourire aux fans du club avec une performance complète : 10 points, 5 rebonds et 8 passes. On retient surtout son énorme activité défensive sur demi-terrain, qui a notamment bien gêné Devin Booker en première mi-temps. Alors qu’Evan Fournier se dirige lentement mais sûrement vers une disparition totale de la rotation des Knicks, Quentin Grimes a un boulevard sur le poste 2, dans le cinq majeur des Knicks…

TOPS & FLOPS

✅ Jalen Brunson. Le phare dans la tempête. Voilà comment résumer la performance du meneur des Knicks, seul à surnager, pendant que la plupart de ses coéquipiers se rataient dans les grandes largeurs. L’ancien de Villanova a compilé 27 points (11/21), 3 rebonds et 3 passes, et l’addition aurait clairement été beaucoup plus salée sans lui.

✅ Le cinq majeur des Suns. Aucun des cinq titulaires des Suns n’a terminé avec un +/-négatif : le signe, en principe, d’une équipe qui a sacrément bien réussi son match. Les cinq joueurs ont inscrit 81 des 116 points de leur équipe, et on retient notamment le très bon match de Cameron Payne, capable de tenir la mène en attendant le retour de Chris Paul : 21 points, 7 rebonds et 9 passes. Le duo d’ailiers Mikal Bridges – Torrey Craig a apporté son volume de jeu (27 points, 10 rebonds et 8 passes à deux), quand Deandre Ayton y est allé de son double-double (13 points et 11 rebonds). Le plus discret, finalement, fut Devin Booker, auteur de 20 points en 17 tirs, mais aussi 5 rebonds et 3 passes pour un +13 au +/-.

✅ Damion Lee. Le beau-frère de Stephen Curry a rendu hommage à la tradition familiale en sortie de banc, avec 4 tirs primés marqués dans la défense des Knicks. Au total, 15 points, 4 rebonds et 4 passes et le troisième meilleur +/- (+14) de son équipe. Une bonne soirée pour l’ancien Warrior !

⛔️ RJ Barrett. Inconstant et inefficace en attaque depuis le début de la saison (39.5% aux tirs), le Canadien n’a une fois de plus pas réussi à régler la mire. En 27 « petites » minutes (en comparaison à ses 34 minutes en moyenne cette saison), il n’apporte que 12 points (en 11 tirs) et 4 rebonds. Et le plus mauvais +/- de toute la rencontre, les deux camps confondus, avec -24…

LA SUITE

– Suns (10-6) : réception des Lakers, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00)

– Knicks (8-9) : « back-to-back » à Oklahoma City (02h00)