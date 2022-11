Pour le retour de Kyrie Irving, Ben Simmons se lâche face à Memphis

« C’est toujours sympa de ne se focaliser que sur le jeu. » Kevin Durant n’avait plus connu ce sentiment de « normalité » avec les Nets depuis un moment. Cette nuit, il a ainsi retrouvé Kyrie Irving, qui effectuait de son retour de suspension. Et retrouvé un Ben Simmons libéré, qui a rappelé à la franchise de Brooklyn pourquoi ils avaient misé sur lui avec ce transfert autour de James Harden.

Brooklyn a profité de la venue de Grizzlies privés de leurs trois meilleurs joueurs (Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr.) pour signer une deuxième victoire de suite, et se rapprocher du bilan équilibré avec un groupe qui va peut-être (enfin) ne penser qu’au basket.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 10-0 fatal aux Grizzlies. Malgré ces absences majeures, les visiteurs ont donné beaucoup de fil à retordre aux Nets, en virant en tête à la pause (62-57). Menés d’une possession à l’entame du dernier quart-temps, ils ont lâché prise au bout de quelques minutes dans cette période. Avec deux paniers à 3-points dans les coins et une passe décisive après une bonne coupe au cercle de Kyrie Irving, Yuta Watanabe a été un protagoniste clé de ce 10-0 (de 104-98 à 114-98) dont les Grizzlies ne se remettront pas.

– Le « small ball » des Nets. Alors que Nic Claxton était absent pour « raison familiale », Jacque Vaughn ne s’est pas posé de question en réinjectant Kyrie Irving dans son cinq, avec Ben Simmons comme pivot. Un pari payant puisque l’ensemble de ses titulaires ont eu un impact très favorable au score et son équipe n’a pas perdu la bataille du rebond, sauf offensif. On notera toutefois que Steven Adams, dont l’équipe a marqué 10 points de plus dans la raquette, a signé un double-double mais a eu du mal à contenir Ben Simmons, à qui il a laissé beaucoup d’espace.

– Records offensifs. Les Nets ont signé l’une de leurs performances offensives les plus accomplies de l’année, marquée par un total de 33 passes décisives, record de saison, pour 50 paniers inscrits et un excellent 60% aux tirs, record également, sur l’ensemble. Autant de bons signaux pour la suite.

TOPS/FLOPS

✅ Ben Simmons. Son meilleur match avec les Nets. Complet (22 points, 8 rebonds et 5 passes), efficace et agressif vers le cercle et avec une volonté de pousser le rythme en transition, l’Australien a signé un match digne de ses plus belles heures avec les 76ers. Même s’il a perdu autant de ballons que distribué de passes décisives (5), il termine avec le meilleur +/- du match avec +19 lorsqu’il était en jeu.

✅⛔ Dillon Brooks. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir pris ses responsabilités pour compenser les absences. L’arrière a signé sa meilleure marque de la saison (31 points) mais a dû shooter énormément pour l’atteindre. Sa sortie confirme des soucis d’adresse récurrents depuis la reprise puisqu’il n’a dépassé les 50% de réussite… qu’à trois reprises en 14 rencontres disputés.

KEVIN DURANT DANS LES PAS DE RICK BARRY

En marquant 26 points cette nuit, Kevin Durant a égalé… son plus petit total de la saison ! L’ailier a allongé sa série de 25 points ou plus à 17 matchs consécutifs. C’est la plus longue série pour démarrer une saison régulière depuis celle réalisée par l’ancienne légende des Warriors, Rick Barry, lors de la saison 1966-67. Meilleur marqueur de la ligue cette année-là, celui-ci était grimpé à 25 matchs du genre de suite.

LA SUITE

Nets (8-9) : déplacement à Philadelphie, mardi.

Grizzlies (10-7) : réception des Kings, mardi.