Anthony Davis rayonne encore et les Lakers écrasent les Spurs

Toujours orphelins de LeBron James, les Lakers commencent à trouver un petit rythme de croisière en l’absence de leur patron. Guidés une nouvelle fois par un Anthony Davis des grands soirs (30 points, 18 rebonds et 3 interceptions), ils ont ainsi signé cette nuit leur troisième victoire de rang, face à des Spurs impuissants de bout en bout (123-92).

Un match à sens unique donc, qui aura vu les « Purple & Gold » ne laisser aucune chance à la franchise texane, prenant l’avantage dès les premières minutes et ne cessant de le faire grimper au fil de la partie, pour réussir leur plus belle prestation collective de la saison. Dans le sillage d’un « AD » encore monstrueux sous les panneaux…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Lakers en mode rouleau compresseur. 34-20 après douze minutes, 66-48 à la mi-temps et 95-67 après trois quarts-temps, pour un +32 à l’arrivée : c’est peu dire que les « Purple & Gold » ont marché sur les Spurs aujourd’hui. Sans LeBron James, la recette miracle était toute trouvée, car il leur a suffi d’abreuver de ballons Anthony Davis, qui adore punir le small-ball adverse, puis de laisser les « petits » profiter des espaces créés par leur intérieur. Et quand les joueurs de Los Angeles peuvent en prime courir, grâce aux pertes de balle provoquées, tout en se montrant agressifs vers le cercle, il ne peut pas leur arriver grand-chose.

— Anthony Davis continue son chantier. Conscient que le salut des Lakers passerait par lui, Darvin Ham souhaitait en faire la pièce centrale de son attaque et, avec l’absence de LeBron James, le coach californien s’en donne à coeur joie, car « AD » est tout simplement injouable depuis trois matchs : 35 points et 17 rebonds de moyenne ! Impérial en attaque, où il ne rate rien (ou presque) au shoot (62%) et aux lancers (92%), l’intérieur All-Star propose en prime une défense de qualité, pour rappeler à ceux qui l’ont oublié qu’il reste une référence à son poste, quand les blessures l’épargnent et qu’il se décide à jouer sur ses forces.

TOPS/FLOPS

✅ Austin Reaves. Dans l’ombre d’Anthony Davis, le jeune arrière des Lakers est lui aussi dans la forme de sa vie, avec sa meilleure sortie de la saison au scoring (21 points) et un quatrième match consécutif à au moins 15 points. De plus en plus libéré en attaque, où il n’hésite pas à dégainer de loin, se garder la balle en isolation ou lancer les systèmes, mais également précieux et impliqué en défense, le joueur de 24 ans fait aujourd’hui partie des éléments de base de Darvin Ham. Difficile, dans ces conditions, de le sortir du cinq. Même quand LeBron James reviendra ?

✅ Le collectif de Los Angeles dans sa globalité. Outre Anthony Davis et Austin Reaves, cinq joueurs des Lakers ont eux aussi terminé à 10 points ou plus : Thomas Bryant (15 points, 9 rebonds), Lonnie Walker IV (14 points), Dennis Schröder (13 points), Kendrick Nunn (13 points) et enfin Russell Westbrook (10 points, 10 passes). Typiquement le genre de match qui permet à toute une équipe de gonfler sa confiance à bloc, alors que les hommes de Darvin Ham vont maintenant se tester contre Phoenix.

⛔ San Antonio. Étonnamment séduisants lors des deux premières semaines de compétition, les Spurs commencent à accuser sérieusement le coup depuis trois semaines : dix défaites en douze matchs et un cinquième revers d’affilée. Sans Jakob Poeltl (ni Gregg Popovich, malade), Anthony Davis disposait d’un boulevard dans la raquette et celui-ci ne s’est pas fait prier pour torturer les Texans, incapables de rivaliser avec ces Lakers et pris à la gorge à chaque entame de mi-temps. Un naufrage collectif, illustré par la performance affreuse de Keldon Johnson : 12 points, à 4/20 aux tirs, dont 1/10 à 3-pts…

LA SUITE

Los Angeles (5-10) : déplacement à Phoenix, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00).

San Antonio (6-12) : réception de New Orleans, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.