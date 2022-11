Dallas – Denver : Luka Doncic loupe encore le tir de la gagne !

Battus de 28 points en début de weekend, les Nuggets affrontaient à nouveau les Mavericks à Dallas dimanche soir avec, cette fois, un tout autre dénouement.

Malgré les absences de ses joueurs majeurs (Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon), Denver a réussi à s’imposer sur le fil (98-97) grâce à un tir victorieux de Michael Porter Jr. à 3-points, mais surtout à une contre-performance des Mavs, à l’image de ce dernier tir raté par Luka Doncic sur la sirène.

Perturbés par une décision arbitrale qui a fait rejouer les deux dernières secondes de la première mi-temps au début de la deuxième, avec un 3-points improbable de Vlatko Cancar pour les Nuggets, les Mavs ont déjoué toute la soirée, à l’instar de Tim Hardaway Jr. à 0/9 aux tirs ou encore Spencer Dinwiddie à 5/15.

En face, Denver a crânement joué sa chance, plaçant son destin entre les mains de Bones Hyland (29 points, 6 passes), auteur de son meilleur match en carrière pour l’occasion.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Deux secondes qui changent tout ? C’est un fait assez rare mais Nuggets et Mavs ont dû rejouer les deux dernières secondes de la première mi-temps en début de deuxième, après que le trio arbitral a décidé d’annuler un 3-points au buzzer de Luka Doncic qui avait mis le pied dehors avant de rentrer son tir de loin. « C’est un différentiel important mais je ne pense pas que ça ait décidé du sort du match », expliquait Luka Doncic après coup. « Je ne crois pas que j’étais hors du terrain. J’ai vu des vidéos et il ne semble même pas que je touche la ligne, mon talon était levé. » Et c’est son compatriote, Vlatko Cancar qui en a profité en inscrivant un incroyable tir du milieu de terrain. D’un +7 en leur faveur, les Mavs sont finalement repartis en troisième quart avec un maigre avantage de 1 point… « Le coach m’a dit qu’il voulait que je shoote. Mes yeux se sont allumés, j’étais prêt à tirer ! », a réagi Vlatko Cancar.

— Des Mavs en travers. Luka Doncic pouvait aller pester contre les arbitres, après le tir de Cancar en début de 2e mi-temps ou son propre échec à l’ultime seconde du match, lui et les Mavs ne méritaient clairement pas cette victoire. En terminant à 6/10 aux lancers, et 12/21 en tant qu’équipe, Luka Doncic et les Mavs ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes après ce revers frustrant. Dominés aux rebonds (44 à 36) et dans l’engagement en général, les Mavs sont tout simplement passés à côté cette nuit…

TOPS/FLOPS

✅ Bones Hyland. C’est le genre de joueur à qui il ne faut pas en promettre. Sans Jamal Murray à l’arrière, il a profité de l’occasion pour réaliser sa meilleure perf en carrière à 29 points et 6 passes. À 10/21 aux tirs dont 3/8 derrière l’arc, Bones Hyland a fourni la force de frappe offensive dont Denver avait besoin.

✅ DeAndre Jordan. Souvent moqué, à juste titre, pour son implication défensive très erratique, le pivot vétéran a parfaitement assuré dans la raquette hier soir. Il a dominé aux rebonds de la tête et des épaules avec 17 rebonds (dont 15 en défense), son record de saison, plus 8 points pour 24 d’évaluation.

✅ Josh Green. Tout comme Bones Hyland en face, Josh Green a réussi sa meilleure perf en carrière hier soir, à hauteur de 23 points en 30 minutes en sortie de banc. Toujours aussi insaisissable, l’arrière australien a été l’un des rares Mavs à performer, avec un excellent 8/9 aux tirs dont 6/7 à 3-points.

⛔ Spencer Dinwiddie. Avec 11 points et 8 passes au total, il a semblé limiter la casse mais l’arrière vétéran n’a pas pesé sur le match, terminant à un pauvre 5/15 aux tirs dont 1/8 à 3-points, dans la lignée de son avant-dernier match face à Houston, bouclé lui à 3/18 aux tirs. Il faut dire qu’il s’est déboité l’épaule…

LA SUITE

Dallas (9-7) : début d’un « road trip » de trois matchs à l’Est, à Boston mercredi.

Denver (10-6) : réception des Pistons mardi.