Miami prend l’eau à Cleveland

Il n’y a pas eu de miracle à Cleveland, où le Heat, toujours privé de nombreux éléments dont Jimmy Butler, rentré à Miami soigner son genou, n’a pas tenu plus d’une mi-temps face à la fougue des troupes de JB Bickerstaff.

Les Floridiens avaient pourtant bien démarré, avec notamment un Bam Adebayo bien dans le coup, à la conclusion d’un 13-2 pour mettre les siens sur orbite (8-17). Mais les approximations n’ont pas duré longtemps du côté de Cleveland, qui a très vite rectifié le tir.

Il y a d’abord eu les paniers à 3-points du trio Garland-Okoro-Osman pour replacer les locaux après 12 minutes (28-27), puis un début de deuxième quart-temps à sens unique, concrétisé par 12-0 (40-30). Evan Mobley a alors claqué un troisième dunk tandis que la paire Garland-Mitchell faisait passer l’écart à +17 à la pause (59-42).

Les Cavaliers ont maintenu le pied sur l’accélérateur au retour des vestiaires afin de sécuriser rapidement la victoire, avec un Cedi Osman en grande forme (11 points en troisième quart-temps) et un trio Garland-Mitchell-Mobley toujours présent pour accentuer l’écart (95-64).

Malgré un petit sursaut d’orgueil en dernier acte, Miami a fini à -26 et a encore perdu un joueur, Duncan Robinson, touché à la cheville gauche après être retombé sur le pied d’Evan Mobley (113-87). Quand ça veut pas…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La poisse du Heat. L’incroyable hécatombe s’est poursuivie pour Miami puisqu’à peine revenu, Duncan Robinson s’est à nouveau blessé, à la cheville gauche cette fois, après avoir souffert de la main ces derniers jours. Au regard du roster, qu’est-ce que Miami pouvait espérer de mieux sur ce match ? Pas grand-chose…

– Le collectif des Cavs sur son 31. Les Cavaliers n’ont pas fait de sentiments face à une formation de Miami amoindrie. Les hommes de JB Bickerstaff ont déroulé leur basket de manière à rapidement surclasser leur adversaire du soir. Résultat : 7 joueurs à 8 points et plus, et 31 passes décisives. C’est la troisième fois de la saison que Cleveland dépasse les 30 passes décisives sur un match, signe que le collectif tourne bien.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. L’étincelle qui a mis le feu aux poudres. Trop rapide pour Kyle Lowry et la défense du Heat en général, le chef d’orchestre des Cavs a déroulé son basket et le reste a suivi. Un gros match en « seulement » 28 minutes de jeu au final.

✅ Cedi Osman. Il a plié le match lors de sa montée en température dès la fin du troisième quart-temps. 12 rebonds en prime et un +/- venu d’ailleurs, à +39 pour Cleveland lorsque le Turc a été sur le parquet !

✅⛔️Bam Adebayo. Son impact a trop diminué au fil du match mais le pivot floridien n’a tout de même pas démérité. Comme lors de la dernière victoire en date du Heat, Bam Adebayo est irréprochable en terme d’état d’esprit et d’investissement. Malheureusement pour Miami, ça ne suffit pas.

⛔️ Kyle Lowry. Un impact bien trop faiblard de sa part au regard du contexte actuel. Maladroit, il a aussi perdu cinq ballons. L’un de ses pires matchs de la saison jusqu’à présent.

LA SUITE

Cleveland (10-6) : Back-to-back à domicile pour les Cavaliers qui reçoivent Atlanta ce soir (01h00)

Miami (7-10) : même chose pour le Heat qui est pour sa part attendu sur le parquet des Wolves ce soir (02h00)