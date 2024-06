Les Warriors commencent à sortir la tête de l’eau

Ce n’était pas le match parfait mais Golden State, pourtant mal embarqué à cinq minutes de la fin du match, a trouvé le moyen de l’emporter. Retour sur quatre éléments encourageants sur lesquels les Warriors peuvent s’appuyer pour confirmer leur renouveau.

La défense retrouve des couleurs

C’était le gros problème du début de saison de Golden State : leur défense n’était pas au niveau. Les Warriors sont l’équipe qui commet le plus de fautes de la ligue, ils manquaient de discipline au rebond défensif, mais également dans le respect du plan du jeu. Cette nuit, face à des Cavs qui se présentaient avec la deuxième meilleure évaluation offensive de la NBA, les hommes de Steve Kerr ont répondu présent pour sortir leur meilleur performance défensive de la saison.

« C’était notre meilleure match de la saison. Nous étions tous concentrés, et rigoureux, que ce soit les titulaires et les remplaçants » soulignait Draymond Green. « Ils ont eu 26 lancers-francs, mais je pense qu’on a tout de même su défendre sans faire de fautes. »

Tout n’était pourtant pas parfait, comme en attestent les 14 rebonds offensifs laissés aux Cavs, mais dans l’effort et l’intensité, les Warriors étaient beaucoup mieux. Tout est parti de Draymond Green et de Kevon Looney qui ont donné le ton, mais Steve Kerr et l’ailier fort ont tous deux tenu à noter l’excellente performance défensive de Klay Thompson, malgré une adresse toujours en berne.

« Il travaille dur, il a été ménagé lors du training camp et je pense que ça l’affecte toujours mais il progresse, » rassurait Steve Kerr. « Par exemple, j’ai trouvé sa défense sur Donovan Mitchell fantastique, en particulier lors de la fin de match. »

Golden State a limité Cleveland à 40% de réussite aux tirs, dont seulement 26.7% à 3-points. Leur banc, diminué en l’absence de Dean Wade, n’a marqué que 15 points.

La rotation resserrée de Steve Kerr

Outre le six majeur, Steve Kerr a cette nuit fait confiance à Donte DiVincenzo, de retour de blessure, Jonathan Kuminga, et le « two-way player » Anthony Lamb. Cette rotation à neuf joueurs permet à Steve Kerr d’avoir deux titulaires sur le terrain à tout moment, et d’alterner entre Kevon Looney et Draymond Green au poste 5. James Wiseman et JaMychal Green sont donc restés cloués sur le banc, tout comme Moses Moody et Ty Jerome.

En deuxième mi-temps, Steve Kerr n’a pas non plus opté pour Jonathan Kuminga. Lui, Moses Moody et James Wiseman, qui sont présentés comme la relève chez les Warriors, ont donc reçu un total de quatre minutes de temps de jeu. L’entraîneur explique cette décision par une volonté de consolider ses fondations pour aller chercher des victoires, avant de pouvoir de nouveau ouvrir un peu plus son banc.

« Nous n’avons pas trop ouvert notre banc lors des deux derniers matchs mais quand vous êtes dans le dur, vous devez trouver le moyen de sortir la tête de l’eau et après tout devient plus facile » expliquait l’entraineur de Golden State. « Nous sommes en train de sortir la tête de l’eau et quand notre jeu sera mieux installé, je pense que l’on pourra de nouveau avoir plus de joueurs dans la rotation et ça sera plus facile pour eux d’être à l’aise et d’avoir confiance en eux et dans notre collectif. »

La présence d’Anthony Lamb dans cette rotation est toutefois la surprise de ce début de saison. Signé comme « two-way contract » à quelques jours de la fin du training camp, l’ancien joueur du Thunder a gagné son temps de jeu grâce à son éthique de travail et à un profil de jeu qui colle parfaitement à ce que recherche Steve Kerr.

S’il est moins talentueux que Moses Moody ou Jonathan Kuminga, il sent pour le moment mieux le jeu et c’est la raison pour laquelle il a été récompensé par 23 minutes de temps de jeu.

« Il comprend comment jouer, il sait où se positionner sur le terrain, il est adroit, il joue dur » énumérait un Draymond Green élogieux. « Depuis qu’il est là, je le vois toujours arrivé deux, trois heures avant l’entrainement pour bosser et je suis super heureux pour lui parce qu’il est récompensé. »

Le réveil de Jordan Poole

Dans le dur depuis le début de saison, Jordan Poole a été beaucoup plus fluide cette nuit. S’il s’est par moment perdu dans ses dribbles, il a tout de même été plus incisif balle en mains mais également dans ses déplacements. Ses 18 points à 50% de réussite aux tirs ont fait beaucoup de bien aux Warriors, en soutien de Stephen Curry.

« Ce n’était qu’une question de temps pour le voir exploser, et c’est la même chose pour Klay [Thompson], » décrivait Steve Kerr. « Je savais que ça allait se décanter pour Jordan. Il a prouvé ce dont il est capable la saison dernière en nous aidant à gagner le titre. Ce n’est pas la première fois qu’il doit réagir mais il le fait à chaque fois. »

Draymond Green expliquait d’ailleurs que Jordan Poole est en train de s’adapter à la nouvelle attention que les défenses adverses lui portent.

« Quand il arrive en dribble, toute la défense est focalisée sur lui et ce soir il a réussi à le reconnaitre, à lâcher la balle et à bouger pour pouvoir ensuite la récupérer et attaquer. C’est quelque chose qu’il doit apprendre parce qu’il a fait une super saison l’année dernière et maintenant les équipes ont eu tout l’été pour étudier son jeu, » décrivait l’ailier fort. « Il est dans cette phase de reconnaissance, d’adaptation pour pouvoir trouver comment marquer, comment attaquer. Et c’est un compliment de voir les défenses vous jouer de la sorte. »

Stephen Curry et Draymond Green stratosphériques

39, 47, et 40 points. Soit le total de points de Stephen Curry lors des trois derniers matchs, le tout à 65% de réussite aux tirs ! Le MVP des dernières Finals est sur une autre planète depuis le début de la saison. Les Cavs, qui sont arrivés au Chase Center avec la troisième meilleure défense de la ligue, n’ont rien pu faire pour ralentir le meneur des Warriors. Il a marqué 15 de ses 40 points en dernier quart-temps, et continue d’attaquer et de finir au cercle avec une efficacité digne d’un pivot (79% sur la saison !).

« Je ne sais plus quel adjectif utiliser pour décrire Steph [Curry], » soupirait Steve Kerr après la rencontre. « Il est tout simplement incroyable, match après match. La principale différence que je trouve depuis mon arrivée c’est son physique. Il est plus costaud, plus endurant et ça lui permet d’encaisser des deux côté du terrain, de défendre dur, de finir au cercle. Il est incroyable. Il n’a jamais été aussi fort. »

Malgré le feu d’artifice de Stephen Curry, il faut également souligner la performance majuscule de Draymond Green, cette nuit face aux Cavs. Son intensité défensive a donné le ton pour tous ses coéquipiers et il a insisté pour pousser la balle dès que possible pour installer le tempo qu’il souhaitait, afin de mettre à mal la défense des Cavs et ses deux intérieurs. Draymond Green a terminé la rencontre avec 13 passes décisives et 0 balle perdue.

« Draymond était incroyable ce soir, » notait Kevon Looney. « On a besoin que Steph et Draymond nous montrent la voie quand il y a de l’adversité et c’est qu’ils ont fait contre Sacramento et ce soir contre Cleveland. »

Propos recueillis à San Francisco.