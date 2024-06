Stats & Highlights | Nouvelle chute pour les Cavaliers ; les Nuggets et les Blazers confirment

Alors que même sans Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday, et après deux prolongations contre Oklahoma City, les Bucks repartaient de l’avant, les Cavaliers, eux, patinent avec une deuxième défaite de suite. Après les Clippers, ce sont les Kings qui dominent Donovan Mitchell et les siens.

Pour les Nuggets, c’est une quatrième victoire de rang. Les Blazers aussi confirment, en écartant les pauvres Hornets, qui continuent de couler avec six défaites d’affilée désormais…

Les Bulls restent irréguliers, avec un revers face aux Pelicans, quand les Grizzlies et les Raptors se relancent face aux équipes texanes, respectivement contre les Spurs et les Rockets.

Charlotte – Portland : 95-105

Jerami Grant et Jusuf Nurkic absents, Damian Lillard inoffensif en premier quart-temps, un 19-2 en troisième quart-temps… Les Hornets ont cru pouvoir enfin retrouver les joies de la victoire.

Les 14 points du meneur de jeu de Portland dans le deuxième quart-temps n’ont pas empêché Terry Rozier et les siens de dominer le début de seconde période. Mais Damian Lillard était désormais dans son match et avec sept points, il lance un 16-2 qui fait très mal aux Hornets. Sixième défaite de suite pour Charlotte.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 94 DAL 87 CHA 95 POR 105 IND 119 DEN 122 ATL 119 UTH 125 BOS 128 DET 112 BRO 112 NYK 85 TOR 116 HOU 109 CHI 111 NOR 115 MIN 117 PHO 129 OKC 132 MIL 136 SAS 122 MEM 124 LAC 114 LAL 101 SAC 127 CLE 120

Indiana – Denver : 119-122

Limité à 21 minutes sur le parquet, Nikola Jokic a passé une grande partie de la rencontre sur le banc. Il faut dire qu’il a pris quatre fautes en 18 minutes et sa cinquième après une minute en seconde période…

De leur côté, Bennedict Mathurin (23 points en première mi-temps) et les Pacers ont profité de la situation pour prendre l’avantage. Il y a eu jusqu’à 18 points d’écart en faveur des joueurs de Rick Carlisle. Puis, en dernier acte, le double MVP est revenu. Les shooteurs de Denver ont mis dedans et le Serbe a enfoncé le clou.

Toronto – Houston : 116-109

Comme toujours cette saison, un match est beaucoup trop long pour les jeunes Rockets, si irréguliers sur 48 minutes. Après un 18-9 en premier quart-temps, ils prennent les commandes. Puis, en seconde période, l’adresse chute.

Fred VanVleet monte en puissance, avec 8 unités en troisième quart-temps, et Toronto revient. En dernier quart-temps, les nombreux ballons perdus des Rockets sont parfaitement exploités (ils l’auront été tout le match) par la bande à Nick Nurse et « FVV » ajoute 12 points pour conclure.

Chicago – New Orleans : 111-115

La soirée aurait pu être très longue pour les Pelicans. Quand on shoote à 3/19 à 3-pts, tout peut rapidement devenir compliqué. Mais Zion Williamson et sa bande ont insisté à l’intérieur, le banc a été bon et Jonas Valanciunas s’est illustré en fin de première période pour laisser New Orleans dans la rencontre.

En fin de match, Zach LaVine et compagnie passent un 8-0 pour prendre quatre points d’avance. Brandon Ingram répond immédiatement avec sept points de suite. L’ailier, qui a marqué 18 points en seconde période, est décisif dans le « money time », quand DeMar DeRozan perd un ballon important dans les dernières secondes.

Oklahoma City – Milwaukee : 132-136 (après double prolongation)

Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday absents, il fallait bien trouver de nouveaux scoreurs à Milwaukee. La surprise du chef est venue de Jevon Carter, auteur de 36 points et 12 passes ! Comme les Bucks étaient diminués et Shai Gilgeous-Alexander encore en forme (39 points), la rencontre a été très disputée.

Carter a manqué le panier de la gagne, qui a provoqué une première prolongation. « SGA » pense alors donner la victoire aux siens sur un panier primé, mais Lu Dort fait faute sur Brook Lopez qui, aux lancers-francs, envoie les deux équipes en seconde prolongation. La défense des champions 2021 va finalement faire la différence.

San Antonio – Memphis : 122-124 (après prolongation)

Malgré les coups, les Spurs ont résisté, avant de céder finalement. Ja Morant inscrit dix points dans le premier quart-temps pour parfaitement lancer les Grizzlies. Les Spurs reviennent et s’accrochent. Nouvelle accélération en fin de première mi-temps pour Memphis. Nouvelle réaction des troupes de Gregg Popovich, avec un 20-8 en troisième quart-temps.

Desmond Bane et Keldon Johnson s’expliquent dans le « money time », mais comme aucun ne prend l’avantage sur l’autre, on part en prolongation. Jeremy Sochan pense donner la victoire à San Antonio, mais Ja Morant assure avec un lancer-franc et Devin Vassell manque le dernier tir.

Sacramento – Cleveland : 127-120

Les 38 points de Donovan Mitchell n’ont pas suffi. Les Cavaliers ont trop mal défendu pour espérer l’emporter, accusant jusqu’à 15 points de retard dans cette partie. Efficaces offensivement, les Kings ont mené les débats jusqu’en dernier acte.

Après un panier de Kevin Love, Cleveland passe pourtant devant en début de dernier quart-temps. Mais quelques ballons perdus et des paniers de Malik Monk et Domantas Sabonis donnent la victoire à Sacramento.

