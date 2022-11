Face aux Clippers, les Lakers perdent un nouveau derby, mais également LeBron James…

Décidément, les matchs se suivent et se ressemblent pour les Lakers. Encore plus quand ils affrontent les Clippers, car ils n’ont plus battu leur voisin angeleno depuis presque… deux ans et demi. Vous l’aurez compris, le derby de cette nuit n’a pas dérogé à la règle, puisque les coéquipiers de Paul George (29 points, 6 rebonds) l’ont emporté assez logiquement (114-101) contre LeBron James (30 points, 8 rebonds, 5 passes), Anthony Davis (21 points, 9 rebonds) et consorts.

« Assez logiquement », car les hommes de Darvin Ham auraient très bien pu repartir avec autre chose qu’une neuvième défaite en onze matchs cette saison, s’ils avaient par exemple attaqué chaque mi-temps avec mordant, plutôt que d’attendre d’avoir un retard d’une dizaine de points pour enfin se mettre à jouer. De leur côté, les joueurs de Tyronn Lue ne se sont évidemment pas fait prier pour punir les largesses des « Purple & Gold ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

— LeBron James enchaîne les paniers… puis se blesse. Déjà en difficulté sur le plan physique depuis le début de saison, entre un virus qui l’avait mis KO et un pied douloureux, le « King » a dû quitter ses coéquipiers au milieu du quatrième quart-temps, quand le match était plié. Initialement, on a pensé qu’il était touché à l’aine, cette partie du corps qui l’a grandement handicapé en 2018/19. Finalement, il souffre de la jambe gauche et, pour l’heure, on n’en sait pas plus sur son état de santé. Avant ça, il avait enchaîné les paniers (30 points en 32 minutes) sans parvenir à donner du rythme au collectif des Lakers.

— Paul George continue sur sa lancée. Parfait chef de file du collectif des Clippers, « PG13 » n’a pas vraiment eu à forcer son talent face à ces Lakers. Auteur d’un démarrage canon, avec 15 points rien que dans le premier quart-temps, il a idéalement lancé les hommes de Tyronn Lue dans cette partie, avec son seul talent offensif. Ensuite, dès que son équipe a eu besoin de lui pour retrouver de l’allant en attaque, l’ailier All-Star a répondu présent et assumé son statut de leader. Confirmant, du même coup, qu’il est bel et bien revenu à son meilleur niveau.

— Les Lakers ont pris l’eau à chaque entame de mi-temps. Dominés 38-21 et 33-23 dans les premier et troisième quarts-temps, les « Purple & Gold » ont clairement mis trop de temps à revenir des vestiaires. Maladroits en attaque (et à 3-pts, bien sûr…), dispendieux avec le ballon, absents en défense et trop limités collectivement derrière le duo James/Davis, ils n’ont tout simplement pas fait le poids à chaque reprise. Heureusement pour eux, les Clippers n’étaient pas spécialement réguliers, leur permettant ainsi de rester (un peu) en vie, car on connaît des équipes qui n’auraient pas manqué de les écraser beaucoup plus vite…

TOPS/FLOPS

✅ Le collectif des Clippers. Derrière l’insaisissable Paul George, Tyronn Lue a pu compter sur le bel apport de ses seconds couteaux. De Norman Powell (18 points) à Ivica Zubac (10 points, 8 rebonds), en passant par Reggie Jackson (14 points), Luke Kennard (13 points), Marcus Morris (11 points, 8 rebonds) ou encore John Wall (10 points, 6 passes), ce ne sont ainsi pas moins de sept joueurs qui ont terminé en « double-figure ». Une profondeur de banc plutôt impressionnante, avec laquelle les Lakers n’ont jamais su rivaliser.

✅ Troy Brown Jr. Rare rayon de soleil des Lakers, avec ses 14 points et 4 rebonds (à 6/10 aux tirs, dont 2/6 à 3-pts), l’ailier de 23 ans a comme qui dirait « fait le boulot » dans l’ombre de LeBron James et Anthony Davis. Efficace en attaque, où il a même été capable de prendre le jeu à son compte en seconde période, et toujours prêt à se sacrifier en défense, l’ancien joueur des Wizards et des Bulls confirme, avec ce genre de performance, qu’il n’a pas volé sa place dans le cinq de Darvin Ham.

⛔ Le second quart-temps des Clippers. C’est peu dire que les coéquipiers de Paul George ont longtemps donné le bâton pour se faire battre dans cette partie. Confortablement installés en tête après un quart d’heure (45-28), ils ont ainsi vu les Lakers leur infliger un… 20-3, pour revenir à égalité et relancer l’intérêt du match ! Incapables de régler la mire et de marquer des points autrement que sur la ligne des lancers-francs, en plus de se faire punir dans la peinture par Anthony Davis et les siens, les « Clipp’s » ont cependant réussi à faire le dos rond, grâce à Paul George, pour ne pas lâcher les commandes.

⛔ Kendrick Nunn. S’il y a beaucoup à dire sur les difficultés des lignes arrières des Lakers, difficile de faire pire que l’énième prestation fantôme de « K-Nunn ». Muet au scoring et dépassé en défense, il a encore une fois erré comme une âme en peine sur un parquet. Au final, l’ancien joueur du Heat se sera uniquement illustré à la passe, quand il a joliment envoyé à deux reprises Anthony Davis au alley-oop. Mais ce n’est pas nécessairement ce qu’attend de lui Darvin Ham…

LA SUITE

LA Clippers (7-5) : réception de Brooklyn, samedi soir (22h00).

LA Lakers (2-9) : déplacement à Sacramento, dans la nuit de vendredi à samedi (04h30).