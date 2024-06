À Atlanta, le quatre à la suite pour Lauri Markkanen et le Jazz !

Mais qui arrêtera le Jazz ? Après une série de victoires face aux deux équipes de Los Angeles, la formation de Salt Lake City a démarré de la meilleure des façons son « road trip » sur la cote Est par un succès probant sur le parquet des Hawks (119-125). Lauri Markkanen a une nouvelle fois montré la voie dans ce quatrième succès de suite.

Parti sur de petites bases offensives, après un premier quart-temps mieux négocié par les visiteurs (22-26), ce match s’est vraiment débridé après les douze premières minutes. Avec de bons passages des joueurs de son banc, le Jazz s’est offert son plus gros avantage de la partie sur un tir à 3-points de Malik Beasley en milieu de période (33-48).

Grâce à davantage de présence intérieure, Atlanta est parvenu à finir plus correctement la première mi-temps, mais avec encore trois possessions de retard (54-63). Les Hawks ont complètement renversé le cours des événements dans le troisième quart-temps en passant un 36-22 et viré en tête à l’entame du quatrième quart-temps (90-85) après avoir connu jusqu’à 10 points d’avance. Soit 25 points de différence par rapport à la période précédente.

Mais cette rencontre de séries va une nouvelle fois changer de camp. Auteur du quart-temps le plus offensif (40 points), le Jazz va placer un « run » fatal à quelques minutes de la fin (100-111), profitant de l’adresse longue distance du duo Malik Beasley – Lauri Markkanen ainsi que de la vision du jeu de Mike Conley, auteur de son meilleur match à la passe depuis qu’il porte ce maillot.

Au même moment, Trae Young et Dejounte Murray se heurtaient à la défense intérieure adverse sans obtenir de coup de sifflet. Fait notable, le premier cité n’a pas obtenu le moindre lancer…

Malgré la grosse fin de partie de De’Andre Hunter, qui a maintenu l’espoir, Atlanta a dû se contenter d’échanger les paniers sans faire les stops nécessaires en défense.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trop de tirs ouverts à 3-points pour le Jazz. Curiosité de ce match, les deux équipes affichaient les meilleures défenses de la ligue à 3-points. Leurs adversaires respectifs ne shootaient qu’à 32.6% de loin jusqu’ici. Mais le Jazz a fait exploser la moyenne des Hawks. Ces derniers ont eu beaucoup de mal à sortir sur les shooteurs d’en face, en particulier le duo Malik Beasley – Lauri Markkanen qui a converti plus de tirs primés que toute l’équipe d’Atlanta. On retiendra surtout une majorité de tirs ouverts obtenus par le Jazz, en transition ou sur jeu placé. Atlanta n’a pas été aussi heureux derrière l’arc en marquant et shootant beaucoup moins de cette distance.

– Utah reste au sommet de sa conférence. Le Jazz est symboliquement la première équipe de la ligue à atteindre les dix victoires, avec les Bucks. Après treize rencontres, l’ancienne équipe de Rudy Gobert garde la main sur sa conférence avec deux victoires de plus que ses nombreux poursuivants (Suns, Blazers, Grizzlies). Will Hardy et ses hommes ont l’occasion d’améliorer encore leur bilan à Washington samedi avant d’enchaîner avec une deuxième soirée de « back-to-back » plus délicate, dimanche à Philadelphie.

TOPS/FLOPS

✅ Lauri Markkanen. Quelle propreté dans la ligne de stats finale ! Parfait aux lancers-francs mais plus en difficulté pour terminer à proximité du cercle, l’intérieur a surtout brillé par son adresse à 3-points. Il a hérité de nombreux bons tirs générés par la circulation de balle de son équipe. À l’arrivée, sa meilleure marque offensive de la saison et déjà son 3e match à 30 points ou plus. Le Finlandais termine malgré tout avec un -12 au score.

✅ Clint Capela. Le pivot a réalisé un énorme chantier dans la raquette, terminé par son quatrième double-double de l’année. En témoignent ses dix rebonds offensifs, quasiment autant que toute l’équipe adverse. Son temps de jeu et son rendement en baisse, le pivot a voulu montrer qu’il méritait mieux que ses 26 minutes passées sur le terrain.

✅ Walker Kessler et Malik Beasley. Un contre sur Trae Young et un dunk en « trailer » dans la foulée : cette action résume bien la belle soirée du pivot rookie du Jazz et qui a brillé dans sa ville natale, sans manquer le moindre tir. Son partenaire de banc à l’arrière a été tout aussi important avec ses six paniers primés, dont quatre inscrits dans l’ultime période où les visiteurs ont fait la différence au score. Globalement, les hommes du banc du Jazz ont eu beaucoup plus d’impact au score que ceux des Hawks.

⛔ Collin Sexton. Alors que les deux premiers ont apporté une belle énergie, le meneur remplaçant n’a pas du tout trouvé son rythme et signé sa plus petite sortie de la saison.

LA SUITE

Hawks (7-4) : réception des 76ers la nuit prochaine

Jazz (10-3) : déplacement à Washington, samedi

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.