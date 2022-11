Les Suns rebondissent quand les Wolves s’enfoncent

Après leur défaite décevante à Philadelphie, les Suns arrivaient à Minneapolis avec la ferme intention de rebondir face à des Wolves en pleine crise, avec quatre défaites sur leur cinq derniers matchs. Mais Phoenix arrivait aussi sans son meneur titulaire, Chris Paul, ni son ailier titulaire, Cameron Johnson.

Ça n’a pas posé problème avec Mikal Bridges qui a pris le contrôle des opérations dès le début du match, inscrivant 13 de ses 31 points (meilleur score de sa saison) en premier quart. Sachant que Devin Booker a lui aussi réussi un match très complet, à 32 points et 10 passes (record de sa saison), Phoenix a sereinement vogué vers la victoire sur le parquet de Minny (129-117).

Le retour aux affaires de Rudy Gobert (25 points, 11 rebonds, 3 contres) n’y aura donc rien changé ! Les Wolves ont encore mordu la poussière, après un début de match des plus poussifs, marqué notamment par les fautes accumulées rapidement par Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns ont de la ressource. Sans deux de leurs titulaires, dans une mauvaise passe et de nouveau en déplacement, les Suns n’ont pas tergiversé. Ils s’en sont remis à leurs remplaçants, faisant confiance à la force collective du groupe. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Phoenix a de la ressource quand on voit les performances de Cam Payne, promu titulaire à la mène, qui a assuré 23 points, 8 passes et 6 rebonds, plus Landry Shamet qui est sorti du banc pour planter 16 points en 19 minutes, à un très bon 5/7 aux tirs. « C’est ce qui fait notre force : jouer le bon style de basket », soulignait Devin Booker après la victoire. « On a beaucoup de joueurs talentueux dans l’équipe, même quand on n’a pas l’intégralité de notre effectif. On a de bons joueurs qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir être dans la rotation. Tout le monde profite de ses opportunités en ce moment. »

– Minnesota perd trop de ballons. Pas trop mal partis hier soir avec Phoenix qui a manqué 7 de ses 10 premiers tirs, les Wolves ont graduellement craqué au tableau d’affichage face à la montée en puissance de Mikal Bridges et des Suns, mais ils se sont surtout tirés une balle dans le pied en accumulant les balles perdues (et les fautes à l’intérieur). Avec 19 turnovers, qui ont amené à 32 points des Suns, Minnesota a encore trahi un criant manque de fonds de jeu et de cohésion collective. « Les balles perdues nous ont tués, c’est clair », regrettait Chris Finch. « Ils nous ont fait payer chaque balle perdue et elles ont aussi brisé notre dynamique à chaque fois. On n’avait pas non plus de sentiment d’urgence en premier quart. »

– Des Wolves paumés ! On savait que l’échange massif qui a fait venir Rudy Gobert de l’Utah allait nécessiter du temps pour être bien digéré… Mais ce début de saison de Minnesota commence sérieusement à inquiéter, avec une cinquième défaite en six matchs encaissée cette nuit ! Pire encore, les hommes de Chris Finch semblent perdus sur le terrain, sans vraiment savoir ce qu’ils doivent faire, à la fois en défense et en attaque. En témoigne cette scène surréaliste où D’Angelo Russell ne se rend pas compte que l’action a repris alors qu’il devait rentrer en jeu, laissant ses petits camarades défendre à 4-contre-5… avant, forcément, de se prendre un panier en infériorité numérique !

TOPS/FLOPS

✅ Mikal Bridges. Reçu 5/5 aux tirs avec 13 points inscrits dès le premier quart, Mikal Bridges a lancé son équipe qui pédalait un peu dans la choucroute en début de match. Mieux, il a fini fort, ajoutant 10 points en dernier quart pour atteindre 31 points, son meilleur score de la saison, assortis de 9 rebonds, 5 passes et 4 interceptions pour une évaluation monstre à 40 !

✅ Devin Booker. Sans Chris Paul à ses côtés dans la traction arrière, Devin Booker a parfaitement assumé ses responsabilités, se tournant davantage vers un rôle de créateur. Résultat des courses, il finit en double-double à 32 points et 10 passes. Et la victoire au bout !

✅ Le duo Payne – Shamet. Récemment sur le banc en civil, Cameron Payne a bien fait de retrouver les parquets au plus vite. Car il a parfaitement assuré l’intérim sans Chris Paul hier soir. Avec 23 points, 8 passes et 6 rebonds, il a endossé sans souci le rôle de titulaire, laissant donc la voie libre à Landry Shamet pour exploser offensivement en sortie de banc, avec un très efficace 16 points en moins de 19 minutes de jeu.

⛔️ Karl-Anthony Towns. Anthony Edwards n’est pas mal non plus dans son genre à 4/12 mais le petit match de KAT, le All-Star local, à 11 points, 8 rebonds et 4 passes confirme bien la méforme des Wolves dans leur ensemble. Ralenti par les fautes, Karl-Anthony Towns n’a pas pesé du tout dans ce match. Son association avec Rudy Gobert commence même à inquiéter sérieusement alors que les Wolves ne trouvent toujours pas de solutions concrètes et continuent de s’enfoncer au classement…

LA SUITE

Phoenix (8-3) : prochain match à Orlando vendredi.

Minnesota (5-7) : déplacement à Memphis vendredi.