Les Celtics gâchent la belle soirée de Killian Hayes

Il n’y a pas eu de suspense entre les Celtics et les Pistons. Un match des extrêmes avec des finalistes 2022 qui s’imposent 128-112. Après un premier quart-temps joué à fond, les coéquipiers de Jayson Tatum se sont contentés de gérer leur avance pour passer une soirée des plus tranquilles. Après deux minutes, les Celtics menaient déjà 10-2 avec déjà trois réussites à 3-points. Dwane Casey prend déjà un temps-mort, conscient que la soirée va être longue.

Et ses joueurs ne vont pas l’aider, puisqu’ils loupent 12 de leurs 13 premières tentatives ! Heureusement, les « grands » de Detroit sont dynamiques, et ils prennent rebond offensif sur rebond offensif. Sous l’impulsion d’un bon Killian Hayes, c’est ce qui va leur permettre de ne pas sombrer (29-21).

Ensuite, place au nouveau festival de Sam Hauser. Le nouveau shooteur maison profite du collectif de ses coéquipiers pour sanctionner de loin, et l’écart enfle pour se stabiliser à 14 points à la pause (63-49).

Au retour des vestiaires, Jayson Tatum se réveille, à 3-points plus précisément. Il plante 16 points dans le 3e quart-temps, avec quatre tirs de loin. Al Horford l’imite et Boston prend le large (86-69). Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, et après une faute flagrante d’Isaiah Livers sur Jayson Tatum, puis un magnifique plongeon de Marcus Smart pour lancer la contre-attaque, les Celtics passent la barre des 20 points d’avance (112-91). Score final : 128-112. Les Pistons restent derniers de la conférence Est, à égalité avec les Hornets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston grandit son cinq. Surprise dans le cinq de départ puisque Joe Mazzulla avait décidé de titulariser Grant Williams à la place de Derrick White. Le but : grandir son cinq pour répondre à la taille et aux qualités athlétiques des jeunes Pistons. Un choix gagnant puisque les Celtics ont pris un départ canon.

– La sortie de Malcolm Brogdon. Seule ombre au tableau de la soirée pour Boston, la blessure de Malcolm Brogdon. On ne sait pas si c’est grave mais la recrue des Celtics a ressenti une pointe derrière la cuisse en première mi-temps, et il n’est pas revenu en deuxième mi-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Les Jay’s. Difficile de dissocier Jayson Tatum de Jaylen Brown. Une fois de plus, ils cumulent 60 points et plus, et ils ont l’art de frapper chacun leur tour. C’est Brown qui brille en première mi-temps, et c’est Tatum qui prend le relais dans le 3e quart-temps. Ils jouent davantage sans ballon que les autres années, et ça leur permet d’être plus juste : une balle perdue seulement à eux deux.

✅ Sam Hauser. Quelle belle trouvaille pour les Celtics, surtout après la blessure de Danilo Gallinari. C’est un pur shooteur, mais pas que… Il ne se contente pas de rester dans les coins, et il n’hésite pas à attaquer le cercle. De match en match, il gagne en confiance, et donc en temps de jeu : 32 minutes cette nuit. À chaque fois que Detroit a tenté de se rapprocher, il les a punis.

✅ Killian Hayes. On ne va plus s’enflammer et croire au déclic, mais rarement on avait vu le Français aussi libéré dans son jeu. Il a pris initiative sur initiative, et il a été récompensé avec ses 16 points à 7 sur 12 aux tirs. Ses bons passages avec Jaden Ivey ont peut-être donné des idées à son coach.

⛔️ Cade Cunningham. Soirée cauchemar pour le grand meneur des Pistons avec un 1 sur 11 aux tirs ! Son début de match est catastrophique, et Marcus Smart l’a tout simplement mangé.

LA SUITE

– Celtics (8-3) : réception des Nuggets vendredi soir

– Pistons (3-9) : déplacement à New York, dans la nuit de vendredi à samedi