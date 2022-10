Les Nets condamnent la promotion d’un film antisémite par Kyrie Irving

Alors qu’on le disait de retour cette saison avec une énergie « totalement différente », Kyrie Irving n’a pas mis longtemps à remettre les Nets dans l’embarras par ses agissements hors des parquets.

Dans la lignée des dernières provocations de Kanye West, le meneur de Brooklyn a ainsi posté un lien sur son compte Twitter, faisant la promotion d’un film de 2018 intitulé « Hebrews to Negroes: Wake Up Black America » (« Des Hébreux aux Nègres : Que l’Amérique noire se réveille »). Tiré d’un livre du même nom de 2015, il entend démontrer la théorie des « Hébreux noirs israélites », selon laquelle les Israélites de l’Ancien Testament étaient en fait des Noirs, et que les Noirs actuels sont leurs descendants.

Selon les tenants le plus radicaux de cette théorie, déjà évoquée par Kyrie Irving dans le passé, les Noirs auraient ainsi été « privés de leur identité de peuple élu de Dieu » par les juifs blancs d’Europe.

Une thèse clairement défendue par « Hebrews to Negroes: Wake Up Black America » qui cite par exemple très sérieusement « Les Protocoles des Sages de Sion », assure que le racisme anti-noir prend sa source dans le Talmud et la tradition hébraïque, que « les juifs et les francs-maçons européens ont affirmé vénérer Satan ou Lucifer » ou encore qu’en « contrôlant notre argent et les médias, les juifs européens ont pris le contrôle de notre pensée ».

Le propriétaire des Nets propose d’en discuter avec Kyrie Irving

Autant de tropes antisémites qui ont forcé la franchise de Brooklyn à réagir.

« Les Brooklyn Nets condamnent fermement et n’ont aucune tolérance pour la promotion de toute forme de discours de haine », a déclaré l’équipe, dans un communiqué, vendredi. « Nous croyons que dans ces situations, notre première action doit être un dialogue ouvert et honnête. Nous remercions ceux, notamment l’ADL (Anti-Defamation League), qui nous ont apporté leur soutien pendant cette période. »

Puis c’est Joe Tsai, le propriétaire des Nets, qui s’est exprimé.

« Je suis déçu par le fait que Kyrie semble soutenir un film basé sur un livre rempli de désinformations antisémites. Je veux m’asseoir avec lui et m’assurer qu’il comprend que cela est blessant pour nous tous, et qu’en tant qu’homme de foi, il est problématique de promouvoir la haine basée sur la race, l’ethnie ou la religion. »