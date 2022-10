Kyrie Irving de retour avec une énergie « totalement différente »

« Franchement, c’est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai jamais eu. » La déclaration est de Nic Claxton et elle vise Kyrie Irving. L’an passé, le jeune intérieur n’a pas toujours eu l’occasion de côtoyer le meneur qui n’a disputé que 29 matchs en saison régulière en raison de son refus de se faire vacciner.

Aujourd’hui, le pivot, qui n’avait lui-même joué que 47 rencontres, voit la différence. « Il apporte une énergie totalement différente cette année. Il est vraiment dedans. Il est prêt à avoir un impact et se sent prêt à changer ce qu’on dit sur lui. C’est important pour nous de l’avoir à plein temps et de ne pas avoir à nous soucier de la situation liée au Covid », juge le joueur de 23 ans pour le New York Post.

Il faut rappeler qu’il y a un an, quasiment jour pour jour, les Nets avaient décidé de l’écarter du groupe. Le meneur n’était plus autorisé à s’entraîner, comme c’était le cas dans un premier temps, ni à jouer avec ses coéquipiers tant qu’il ne pouvait pas y participer « pleinement », autrement dit qu’il soit vacciné.

Dans le prolongement de cette question vaccinale, l’intersaison du club a été marquée par sa valse/hésitation qui a finalement abouti sur l’activation de sa « player option », à hauteur de 36.5 millions de dollars. « Ce n’est peut-être pas la perception que le public a de lui (qu’il est un bon coéquipier), mais j’ai l’impression qu’il veut clarifier les choses », poursuit Nic Claxton.

Beaucoup à prouver

Ce dernier considère qu’en raison du « sweep » subi dès le premier des playoffs, face aux Celtics, tous les Nets, « du premier au dernier joueur », ont « beaucoup à prouver ». Kyrie Irving, qui affichait récemment son envie « d’effacer tout ce qui a été dit sur notre équipe ces dernières années », peut-être un peu plus que les autres.

La bonne nouvelle est que Steve Nash l’a trouvé « incroyable » sur cette présaison, durant laquelle il a tourné à 19 points de moyenne. « Ses performances des deux côtés du terrain ont été exceptionnelles. Pas seulement en match, mais aussi à l’entraînement. Son leadership et son rôle de mentor auprès des jeunes sont à la hauteur. Il a été génial pendant toute la présaison. »

De son côté, Kevin Durant remarque également un partenaire de jeu très communicatif, se comportant comme « l’une des têtes du serpent ». « Avoir un gars comme Ky, qui a gagné un titre, qui a connu ces ambiances et ces séries de playoffs, ne peut que nous aider à aller de l’avant », positive « KD ».