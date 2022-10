Kyrie Irving : « Nous voulons effacer tout ce qui a été dit sur notre équipe »

Comme Boston, Phoenix et Golden State, Brooklyn marche sur un fil en ce début de saison. Il a fallu gérer les envies de départ de Kevin Durant, les rumeurs d’un transfert de Kyrie Irving, mais aussi le retour de Ben Simmons ou encore effacer les images de ce « sweep » face aux Celtics.

« Nous voulons effacer tout ce qui a été dit sur notre équipe ces dernières années sur nos faiblesses » a expliqué Kyrie Irving. « Nous voulons en faire nos points forts, et cela commence par le développement de bonnes habitudes à l’entraînement. Et en allant sur le terrain, sans se contenter d’en parler, mais en le faisant vraiment. »

Une confiance à restaurer, à trouver

Collectivement, les Nets ont conscience de l’image qu’ils renvoient, et ils en ont parlé entre eux.

« Je suis humain. Nous sommes humains. Beaucoup d’entre nous n’ont pas nécessairement joué tous les matchs que nous aurions voulu » rappelle le meneur. « C’est facile de dire que nous sommes revanchards, mais c’est un peu plus profond que ça. Nous voulons simplement prendre du plaisir à pratiquer ce sport qu’on aime, mais le jouer à un niveau élevé pas uniquement pour rendre fières nos familles, mais aussi pour nous faire du bien. »

Dès la présaison, les Nets ont montré de grosses lacunes, et plus particulièrement dans l’attitude. Kevin Durant et Steve Nash étaient furieux après le revers face à Miami.

« Tout le monde a la place pour s’exprimer » assure Kyrie Irving. « Tout le monde est sur un même pied d’égalité. N’importe qui, en séance vidéo, peut demander quelque chose, et c’est comme ça qu’on aborde les choses. Il y a eu beaucoup de discussions en vidéo, nous savons que nous pouvons mieux jouer. Ce n’est que la présaison, mais nous ne voulons pas que cela soit quelque chose qui nous rende passifs. On dit qu’il y a trois niveaux de confiance, mais cela prend du temps à construire. On ne veut pas chercher d’excuses par rapport aux adversaires, aux arbitres, et n’importe qui d’autre. On veut rester ce qu’on est. »