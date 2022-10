Stats & Highlights | Cleveland confirme, Minnesota récidive, Atlanta chute

Après deux succès, les Hawks sont tombés, face aux Hornets. Les Cavaliers enchaînent après leur victoire contre Chicago face aux Wizards. Donovan Mitchell a encore dépassé les 30 points et Washington subit également son premier revers.

Enfin, les Wolves ont encore dominé le Thunder, dans ce deuxième duel entre les deux équipes ces derniers jours. Après la défaite face à Utah, Rudy Gobert et sa bande rebondissent sans problème.

Atlanta – Charlotte : 109-126

Que les Hawks avaient bien commencé… Avec un 11-0, ils prennent rapidement dix points d’avance, puis treize. Mais les Hornets, pourtant privés de Terry Rozier et LaMelo Ball, réagissent avec un 22-6.

Trae Young est gêné par les fautes dès le deuxième quart-temps et Charlotte en profite pour faire l’écart. Atlanta défend mal et c’est encore pire après la pause. Gordon Hayward et Kelly Oubre Jr. frappent à 3-pts et il y a désormais vingt points d’avance. Sans trembler dans le dernier acte, les Hornets s’imposent.

Atlanta / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 38 3/12 0/7 4/4 2 8 10 1 2 1 1 4 -11 10 16 D. Hunter 31 4/11 1/5 1/2 2 4 6 4 3 1 1 0 -2 10 12 C. Capela 23 6/8 0/0 2/2 5 5 10 1 4 1 1 1 -19 14 24 T. Young 33 9/25 2/8 8/9 2 3 5 9 4 0 1 0 -6 28 24 D. Murray 39 7/15 2/4 3/3 1 6 7 5 2 1 4 1 -11 19 21 O. Okongwu 23 4/6 0/0 2/4 3 2 5 1 4 1 2 2 +1 10 13 T. Martin 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 2 2 A. Griffin 6 3/4 2/3 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 +6 8 9 J. Holiday 17 1/7 1/5 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -18 3 -2 J. Johnson 10 1/2 0/1 1/2 1 1 2 0 0 0 1 0 -6 3 2 A. Holiday 14 0/4 0/2 2/2 0 0 0 0 1 1 1 0 -22 2 -2 T. Forrest 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +1 0 1 V. Krejci 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 39/95 8/35 23/28 16 29 45 22 21 8 12 9 109 120 Charlotte / 126 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 22 4/8 2/4 2/2 1 3 4 1 4 0 2 0 0 12 11 G. Hayward 31 4/10 1/4 3/5 0 4 4 5 0 1 4 0 0 12 10 M. Plumlee 26 2/4 0/0 4/9 1 6 7 6 2 0 2 1 -7 8 13 D. Smith Jr. 34 8/16 1/2 1/1 1 1 2 6 3 3 2 1 +9 18 20 K. Oubre Jr. 33 9/20 3/6 3/3 2 7 9 0 3 1 1 0 +12 24 22 J. McDaniels 20 3/6 1/3 2/2 1 4 5 3 3 0 1 1 +13 9 14 K. Jones 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 J. Thor 16 2/4 1/3 0/0 1 5 6 0 2 0 1 1 +12 5 9 N. Richards 20 9/9 0/0 2/3 5 6 11 1 1 0 0 2 +25 20 33 M. Williams 1 1/2 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 -1 2 4 T. Maledon 15 1/1 0/0 2/3 0 0 0 4 1 1 0 0 +8 4 8 J. Bouknight 18 3/9 2/4 2/2 0 1 1 2 4 1 0 0 +20 10 8 B. McGowens 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 2 2 Total 47/90 11/26 21/30 14 38 52 28 23 7 13 6 126 154

Cleveland – Washington : 117-107 (après prolongation)

Donovan Mitchell s’est bien fait pardonner. Les Cavaliers, après une entame très moyenne, ont pris les commandes de la partie. En dernier quart-temps, à 80 secondes du terme, ils mènent encore de sept points. Mais l’ancien du Jazz perd deux ballons de suite.

Forcément, Washington en profite et arrache une prolongation. Mitchell, qui finira avec 37 points, se rachète durant ces minutes supplémentaires. Il inscrit un panier avec la faute puis délivre une passe décisive. Enfin, il vole un ballon précieux. Cleveland gagne ainsi son premier match à domicile.

Cleveland / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Okoro 20 1/4 0/2 0/0 0 2 2 0 2 1 0 0 -5 2 2 J. Allen 38 6/13 0/0 3/4 6 8 14 3 2 0 0 2 -1 15 26 E. Mobley 37 2/7 0/0 6/6 2 5 7 2 3 2 2 1 -3 10 15 C. LeVert 36 4/14 2/6 0/0 0 3 3 4 4 2 2 0 +15 10 7 D. Mitchell 45 12/29 5/12 8/9 2 3 5 4 2 3 6 1 +4 37 26 K. Love 14 2/6 1/4 0/0 0 7 7 0 1 0 1 0 +2 5 7 D. Wade 21 3/4 2/3 4/5 1 2 3 2 1 0 0 1 +19 12 16 C. Osman 32 6/10 3/5 1/1 0 0 0 3 3 1 0 0 +3 16 16 R. Lopez 15 3/4 0/0 0/0 4 2 6 1 2 0 2 0 +8 6 10 R. Neto 8 2/5 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 +8 4 3 41/96 13/33 22/25 16 32 48 19 20 10 13 5 117 128 Washington / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 37 4/8 1/2 2/4 0 2 2 3 4 0 0 2 -5 11 12 D. Avdija 14 1/6 0/3 0/0 0 2 2 0 4 2 1 0 +1 2 0 K. Porzingis 38 7/16 4/8 0/1 1 10 11 3 3 1 2 1 +1 18 22 M. Morris 27 5/8 3/3 0/0 0 3 3 6 3 0 1 0 +6 13 18 B. Beal 42 11/16 0/1 5/7 1 3 4 5 3 2 6 0 -5 27 25 A. Gill 10 1/3 0/2 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -9 2 2 R. Hachimura 20 7/12 2/3 0/0 1 2 3 1 1 0 1 0 -5 16 14 W. Barton 35 4/11 1/3 0/0 0 4 4 2 2 2 5 0 -7 9 5 D. Gafford 15 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 2 0 1 1 -11 2 3 D. Wright 27 2/5 1/3 2/3 0 2 2 5 0 2 1 0 -16 7 11 43/87 12/28 9/15 4 31 35 25 23 9 18 4 107 112

Oklahoma City – Minnesota : 106-116

Deuxième rencontre entre les deux équipes en moins d’une semaine, deuxième victoire pour les Wolves. Anthony Edwards (30 points) a parfaitement lancé les siens avec 18 points en première période. Avec Rudy Gobert et ses 15 prises, Minnesota domine au rebond. De plus, les joueurs du Thunder sont maladroits à 3-pts.

Il y a bien une petite réaction en fin de troisième quart-temps, mais les Wolves passent un 7-0 en début de dernier acte pour se donner de l’air. Naz Reid marque l’intégralité de ses points (14) dans ce dernier quart-temps et Minnesota l’emporte avec autorité.