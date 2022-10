Un Devin Booker brûlant fait tomber les Clippers

Entre deux prétendants au titre, on s’attendait à un match disputé et stimulant… Mais les Suns ont tué tout suspense dans l’œuf avec un 11-0 d’entrée de jeu, bien suivi par Devin Booker (35 points) qui a réussi à maintenir cet avantage tout du long par la suite. Invaincus après deux rencontres, les Clippers ont logiquement mordu la poussière à domicile dimanche soir (112-95). La victoire arrachée la veille face aux Kings a pesé.

Malgré un un joli alley oop pour Paul George ou Nicolas Batum qui rentre un panier improbable du milieu de terrain au buzzer de la fin du premier quart, Los Angeles a couru après le score pendant tout le match, incapable de ralentir la machine venue d’Arizona. Il faut dire qu’avec sa traction arrière en travers, Paul George (4/11) et Reggie Jackson (0/5), les Clippers avaient peu de chances de réussir un « comeback », comme l’an passé où ils avaient réussi à revenir à quatre reprises d’un déficit de 24 points…

De la même manière, en sortie de banc, Kawhi Leonard n’a pas fait de miracles, avec seulement 11 points et 6 rebonds, à 2/6 aux tirs… C’est bien simple, les Clippers n’ont jamais réussi à passer sous la barre des 10 points d’écart, avec une tentative en 3e quart, bientôt contrariée par Booker et Cam Payne.

Dans une soirée qui a vu Chris Paul rejoindre le podium des meilleurs passeurs de l’histoire à 11 000 ou plus, les Suns avaient fermement le contrôle du match avec une marque bien répartie. Huit joueurs de Phoenix terminent entre 7 et 13 points, dont Deandre Ayton à 13 points et 8 rebonds.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Devin Booker, chaud brûlant. A 13/21 aux tirs dont 5/9 derrière l’arc, plus 4 passes à son actif, Devin Booker a été le principal artificier des Suns qui n’ont jamais été derrière au tableau d’affichage. Prenant les commandes du match d’entrée, Phoenix a pu compter sur son arrière All-Star pour alimenter la marque à chaque fois que les Clippers semblaient en mesure de passer sur un temps fort. A 30 points de moyenne, plus 6 passes et 4 rebonds, D-Book est déjà en grande forme sur ce début de saison !

— Chris Paul, le roi de la passe. Dès le début du match, CP3 s’est mis en action avec le premier caviar de la partie pour un 3-points de Booker, puis un autre sur l’action suivante pour le alley-oop de Ayton. Cette dernière représente tout simplement sa 11 000e passe décisive en carrière, ce qui lui permet de rejoindre John Stockton et Jason Kidd au-dessus de ce cap très rarement atteint. Paul a encore de la marge par rapport à Stockton (15 806) mais il peut espérer passer deuxième de l’histoire en rattrapant Kidd (12 091). Ce sera la saison prochaine dans le meilleur des cas.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. 28, 33, 35… Devin Booker démarre sa saison sur les chapeaux de roue ! Le scoreur patenté des Suns a réussi un match de gala hier soir avec son adresse de loin, son jeu préféré à mi-distance mais aussi plusieurs incartades jusqu’au cercle. Booker a parfaitement réussi à varier son jeu, se montrant inarrêtable pour une défense californienne encore tendre.

✅ John Wall. La seule bonne nouvelle de la soirée pour les Clippers. Le meneur vétéran, et remplaçant, de Los Angeles a bien essayé de remobiliser ses troupes, jusqu’alors en ordre dispersé. Avec 17 points et 4 passes en 21 minutes, Wall a saisi chaque opportunité d’aller jusqu’au cercle. Mais il a été bien esseulé.

⛔ Paul George. On pourrait lui ajouter son copain Reggie Jackson resté capot sur le match, mais George a bel et bien passé une vilaine soirée pour sa première à domicile de la saison. Bloqué à 4/11 aux tirs, PG13 a certes été productif dans d’autres secteurs du jeu avec 7 rebonds et 4 passes, mais son -7 au +/- atteste d’une performance en-dedans…

LA SUITE

Los Angeles (2-1) : double confrontation avec le Thunder à Oklahoma City, mardi puis jeudi.

Phoenix (2-1) : premier d’une série de six matchs à la maison, avec la réception de Golden State mardi.