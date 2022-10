Damian Lillard (41 points) enfonce les Lakers !

Pour ce premier match à horaire européen de la saison, les Lakers accueillaient les Blazers, dans le but de débloquer leur compteur de victoires et, en prime, de mettre fin à l’invincibilité de leurs adversaires. Mission ratée, car ce sont les coéquipiers d’un excellent Damian Lillard (41 points, 5 rebonds) qui repartent de Californie avec le sourire (106-104), sur un game-winner de Jerami Grant (16 points).

Un succès décroché sur le fil, qui permet surtout à Portland d’en enchaîner un troisième consécutif, alors que LeBron James (31 points, 8 rebonds, 8 passes), Anthony Davis (22 points, 10 rebonds, 6 contres) et consorts, toujours aussi affreux à 3-pts, s’inclinent quant à eux pour la troisième fois d’affilée. Et, ce, malgré une seconde période plutôt intéressante, plombée par un money-time raté et des décisions douteuses en attaque…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Damian Lillard, l’insaisissable. Auteur de 41 points contre les Suns vendredi soir, le franchise player des Blazers a remis le couvert aujourd’hui. Malgré un démarrage compliqué (0/4 aux tirs), qu’il a rapidement fait oublier en alignant un 6/6, il a tenu son rang de bout en bout, pour cartonner la défense des Lakers et guider son équipe vers un troisième succès de rang. Menaçant à 3-pts et tranchant en pénétration, le meneur All-Star a donc été immense, se montrant surtout décisif en fin de rencontre, quand Portland semblait dans les cordes, avec ce gros 3-pts pour repasser devant.

— Une deuxième mi-temps prometteuse pour les Lakers. Logiquement dominés avant la pause, en raison notamment d’une adresse inexistante à 3-pts, les « Purple & Gold » sont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions, de chaque côté du terrain. Enfin en réussite de loin, ils ont également fait preuve de solidité et d’énergie en défense, pour renverser les Blazers et reprendre les commandes. Dans le sillage d’Anthony Davis, irréprochable offensivement et défensivement, mais aussi de LeBron James. Malheureusement, ça n’a encore une fois pas suffi…

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James et Anthony Davis. Les deux leaders des Lakers n’auront pas grand chose à se reprocher aujourd’hui, si ce n’est peut-être leur 2/11 à 3-pts ou leurs 5 ballons perdus en cumulé. Hormis ça, « LBJ » et « AD » ont comme souvent tenu leur rang, dominant dans la peinture en attaque, à l’image de toute leur équipe (66 points à 38), découpant la défense des Blazers avec plusieurs belles passes bien senties ou empêchant l’accès au cercle en contrôlant la raquette en défense. Juste dommage qu’ils aient manqué de soutien, Lonnie Walker IV excepté (15 points).

✅ Jerami Grant. Principal lieutenant offensif de Damian Lillard ce soir, l’ailier de 28 ans s’est surtout distingué en inscrivant le panier de la victoire, à 3 secondes de la fin, devant LeBron James et Anthony Davis. Avant ça, il aura pris ce que la défense des Lakers lui donnait et il n’a que peu gâché, signe que son intégration dans l’Oregon est en bonne voie.

⛔ L’adresse à 3-pts des Lakers. Après avoir shooté à 10/40 et 9/45 à 3-pts sur ses deux premiers matchs, Los Angeles a cette fois-ci affiché un piteux 6/33 de loin contre Portland. Et heureusement que leurs cinq réussites primées du troisième quart-temps sont venues gonfler la statistique car, sur les trois autres, ils pointent à seulement… 1/20 dans l’exercice !!! Dans ces conditions, difficile de se détacher, même quand la raquette est dominée, même quand les pertes de balle sont moins nombreuses ou même quand l’adresse est au rendez-vous sur la ligne des lancers-francs…

⛔ Anfernee Simons. Aux côtés de Damian Lillard, « Ant » aura souffert, terminant la rencontre avec de vilains pourcentages de réussite : 5/17 aux tirs et 0/6 à 3-pts. Jamais en rythme offensivement, il aura accumulé les briques, en plus d’accumuler les fautes et les ballons perdus. Un match à oublier, même si le combo-guard de 23 ans a planté un shoot capital dans la dernière minute du temps réglementaire, pour ramener les Blazers à -1.

LA SUITE

Los Angeles (0-3) : déplacement à Denver, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).

Portland (3-0) : back-to-back contre Denver, dans la nuit de lundi à mardi (04h00).