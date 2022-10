D’abord en démonstration face aux Kings, les Warriors finissent par se faire peur

Quel visage des Warriors retenir ? Celui d’une première mi-temps de feu où ils semblaient intouchables grâce à leur attaque ? Ou celui d’une fin de rencontre très délicate qui ont vu les Kings passer tout près du hold-up ? Après leur défaite face aux Nuggets, les Warriors ont dans tous les cas retrouvé le chemin de la gagne en s’imposant face à leurs voisins (130-125).

Ils l’ont fait au terme d’une rencontre qui a rapidement pris les allures d’un All-Star Game au niveau du « scoring ». Après avoir signé un 10-0 pour démarrer, les locaux ont continué à dérouler un basket chiadé face à des Kings capables de répondre au moins lors des douze premières minutes (39-36).

Les visiteurs ont eu beaucoup plus de mal à contenir Stephen Curry, encore impressionnant de facilité derrière la ligne à 3-points, et sa bande dans la période suivante terminée par… 50 points inscrits par les Warriors (soit plus de 4 points à la minute !) et une avance confortable à la pause, sur un score tout bonnement surréaliste (89-71).

Habitués à accélérer le tempo après le passage au vestiaire, les champions en titre se sont cette fois contentés de l’échange de paniers avec leurs adversaires dans le troisième quart-temps. Suffisant pour être toujours largement en tête à l’entame du dernier acte (113-94).

Leur attaque grippée sur la fin, les locaux ont trouvé un moyen de se faire peur face à De’Aaron Fox et une équipe des Kings en pleine confiance. Les Kings ont poussé au point de revenir à seulement deux petites possessions à deux minutes de la fin mais les Warriors s’en sont sortis de justesse…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 89 points en première période ! « C’était sympa, 89 points en première période, c’est de la folie. » On ne contredira pas Jordan Poole sur ce point tant l’attaque des Warriors a écrasé la défense des Kings sur les 24 premières minutes du match. Grâce à leurs shooteurs et la qualité de leur jeu de passes, les champions en titre ont été capables de générer un maximum de chaos chez des Kings clairement dépassés par séquences.

– L’effondrement des Warriors et le retour des Kings. « On a joué brillamment à certains moments, mais on n’a pas réussi à maintenir le rythme. » C’est le revers de la médaille décrit par Steve Kerr dont l’équipe s’est contentée de 41 points inscrits dans le second acte. Encore sans conséquence avant le dernier quart-temps, en raison de l’écart maintenu, ce relâchement aurait pu se traduire par une défaite très désagréable pour les Warriors. Ces derniers ont raté 12 tirs consécutifs dans les dernières minutes, contribuant au retour des Kings qui, malgré ce match joué en « back-to-back », n’ont pas manqué de cœur pour tenter ce comeback.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Avec 28 points de ses 33 points inscrits en première période, le meneur a commencé par cuisiner la défense adverse. À l’image de son équipe, il a toutefois connu une fin de match de pénible (marcher, « lay-up » manqué…) qui aurait pu coûter cher.

✅ De’Aaron Fox. Si Domantas Sabonis a terminé avec la meilleure évaluation de son équipe, et même du match, il n’a pas pesé sur la fin des débats puisqu’il n’est pas sorti du banc dans le dernier quart-temps. Contrairement au meneur de jeu qui a pris les choses en main pour booster offensivement son équipe dans cette tentative de retour.

✅ Andrew Wiggins. Match très sérieux pour l’ailier qui, à l’instar de Jordan Poole, a été un bon lieutenant pour Stephen Curry alors que Klay Thompson connaissait une soirée difficile en adresse.

✅ Le banc des Kings. Keegan Murray, Malik Monk et Richaun Holmes ont tous les trois inscrits 15 ou 16 points pour soutenir un cinq majeur globalement beaucoup moins inspiré. Les trois hommes ont contribué à la tentative de comeback et apporté, pour les deux premiers cités, une adresse extérieure dont l’équipe avait tant besoin.

⛔ Klay Thompson. Petite soirée niveau adresse pour l’arrière qui s’est toutefois donné en défense, à l’instar des dernières possessions bien défendues sur Fox dans le « money time ».

LA SUITE

Warriors (2-1) : déplacement à Phoenix, mardi.

Kings (0-3) : réception des Grizzlies, jeudi.