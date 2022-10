Warriors : une bague aux doigts et la tête dans les nuages

Pour sa première « Ring Night », le Chase Center avait mis les petits plats dans les grands pour fêter le septième titre de l’histoire des Warriors et le premier à San Francisco depuis celui de 1975.

Pour l’occasion, les six autres trophées de champion ainsi que les bannières étaient présentes sur le terrain juste devant le banc des Lakers, qui avaient déserté leur côté pour rejoindre leur vestiaire pendant la cérémonie. Mo’ Speights, l’intérieur shooteur, représentait l’équipe championne en 2015, Zaza Pachulia celle de 2017, et Shaun Livingston celle de 2018. Les titres de 1947 et 1956, remportés à Philadelphie, étaient également mis en avant.

L’émotion de Klay Thompson

Comme un symbole, c’est Klay Thompson, après des discours rapides d’Adam Silver et de Bob Myers, qui a pris le micro avant la remise des bagues pour s’adresser à la « Dub Nation ». Le « Splash Brother », qui avait raté les trois dernières « opening night », avait la voix tremblante, visiblement ému de pouvoir être de nouveau dans cette situation. Il a reçu une ovation du public avant de laisser chacun de ses coéquipiers recevoir leur bague de champion.

On pouvait se demander quelle réception allait recevoir Draymond Green mais les fans n’ont pas hésité un instant à l’applaudir chaleureusement. Lors de ses excuses publiques après son altercation avec Jordan Poole, il avait regretté d’avoir gâché l’ambiance de cette « ring night » pour son équipe, mais aussi pour sa famille et celle de Jordan Poole. Le sixième homme des Warriors a d’ailleurs botté en touche quand le sujet a été abordé après la rencontre, signe que les Warriors essaient tant bien que mal de tout garder en interne mais également que la situation reste bizarre.

« Notre seul but ce soir était de faire notre boulot et de gagner le premier match de la saison, c’est chose faite et c’est tout ce qui compte, » a-t-il répondu avec un sourire en coin.

Une bague de champion énorme

On notera également l’ovation appuyée du public pour Kevon Looney et Andrew Wiggins, deux membres clés du titre de la saison dernière, et la réaction de Jordan Poole quand il a vu la bague de champion. « J’avais vraiment hâte de la voir, » a-t-il expliqué. « C’est un symbole de ce qu’on a réalisé, c’est spécial de la voir et de l’avoir en main. »

Steve Kerr s’amusait lui de la taille de la bague. « Ce ne sont plus des bagues, ce sont des médaillons ! Je ne sais pas qui est vraiment capable de la porter tellement elle est grosse ! »

ESPN révélait d’ailleurs pendant le match que Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, souhaitait que la bague ressemble à celle de 2015. Le clin d’œil à l’Oracle Arena a laissé place au Chase Center mais la symbolique du parcours en playoffs des Warriors est toujours là avec le score de chaque série, le nom de chaque joueur et le nombre de titre qu’ils ont remportés avec la franchise. Joe Lacob a même demandé au joaillier d’ajouter le fameux design du parquet du TD Garden pour « troller » les Boston Celtics.

« C’est pareil (que celle de 2015), mais elle est plus moderne, » décrit-il. « C’est plus gros, c’est mieux, elle déchire ! »

Hommage au personnel de l’ombre

La cérémonie est ensuite passée d’un « Splash Brother » à l’autre, avec Stephen Curry s’emparant du micro pour donner le mot de la fin.

Accueilli par des chants de MVP, il a tenu à mentionner Britney Griner, toujours détenue en Russie, puis il a également offert une bague à Nanea McGuigan, dirigeante chez les Warriors depuis près de vingt ans, avant de dévoiler la huitième bannière de champion sous fond de feu d’artifice. Les Warriors avaient déjà procédé de la sorte en 2018 avec Eric Housen, en charge des équipements et de la logistique.

« J’ai vraiment essayé d’en profiter au maximum, même avec le match à jouer, » avouait Stephen Curry. « C’est important, c’est symbolique. Ce n’est pas juste notre victoire, c’est vraiment un honneur de pouvoir représenter cette franchise et les gens qui travaillent dans l’ombre. »

Comme après le Game 6 des Finals à Boston, c’est le sourire d’Andrew Wiggins qui a visiblement ravi tout le monde. Stephen Curry a d’ailleurs laisser échapper un long « yesss » quand son coéquipier a reçu la première bague de sa carrière. Le Canadien était lui toujours sur un nuage après la rencontre.

« J’ai eu du mal à dormir hier soir, c’était incroyable comme moment, vraiment incroyable, » dit-il en secouant la tête et en illuminant la salle de presse de son sourire. « Toute ma famille était là pour célébrer ce moment avec moi. C’est vraiment un rêve qui est devenu réalité. »

Propos recueillis à San Francisco.