Stephen Curry n’oublie pas Brittney Griner

Au milieu de la cérémonie de la remise des bagues aux Warriors, Stephen Curry a pris la parole, et de son discours, on retiendra son passage sur Brittney Griner. La joueuse est emprisonnée depuis février en Russie, et dans l’attente de son procès en appel, elle purge une peine de neuf ans de prison pour possession de stupéfiants.

« Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Brittney Griner » a rappelé le meneur des Warriors. « Elle a 32 ans. Nous voulons que chacun continue de penser à elle, et nous prions car cela fait 243 jours qu’elle est incarcérée à tort en Russie. Nous espérons qu’elle rentrera bientôt à la maison et que tout le monde mettra du sien pour la ramener. »

Alors qu’on pensait qu’une issue serait rapidement négociée entre Washington et Moscou avec un échange de prisonniers, Brittney Griner continue de purger sa peine de neuf ans de prison en Russie. Autorisée à ne sortir qu’une fois par jour de sa cellule, qu’elle partage avec deux autres détenues, la star de la WNBA entame son 9e mois de détention, et les négociations sont au point mort entre les Etats-Unis et la Russie.

Il y a une semaine, son avocat avait partagé les craintes de la joueuse de devoir rester neuf ans en prison…

« Son état n’est pas aussi bon que celui dans lequel je pouvais parfois la trouver » a reconnu son avocat Alexandr D. Boykov. « Elle n’est pas encore absolument convaincue que les Etats-Unis pourront la ramener chez elle. Elle est très préoccupée par le prix à payer pour cela, et elle a peur de devoir purger toute sa peine ici en Russie ».