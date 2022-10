C’est la rentrée aussi pour les chaussures des stars NBA

La reprise a sonné, c’est le moment de remettre les chaussures et de retourner au charbon ! C’est aussi la rentrée au rayon sneakers et tous les équipementiers ont répondu présent afin de satisfaire tous les goûts.

Voici donc les dix modèles qui devraient faire le plein à l’occasion de ce retour au jeu et qu’on ne manquera pas d’apercevoir sur les parquets NBA dès ce soir et sur les terrains du monde entier.

Jordan Brand – Luka 1

Enfin, Luka Doncic possède désormais une chaussure signature ! Le prodige slovène va ainsi disposer d’un atout de plus dans son jeu, avec un modèle répondant à ses caractéristiques techniques afin de martyriser les défenses adverses.

La Luka 1 contient deux innovations : l’IsoPlate, dérivé de la « Flight Plate » de la Air Jordan 28, et de l’ « Eclipse Plate » de la Air Jordan 34, ainsi qu’une nouvelle mousse baptisée « Formula 23 » pour sa semelle intermédiaire. L’ensemble est complété par une tige en mesh recouverte de câbles Flywire.

Prix : 109,99 euros sur Basket4Ballers

Nike – LeBron 20

La marque a la virgule a sorti le grand jeu pour la 20e chaussure signature de LeBron James, un chiffre historique pour lequel il fallait se montrer à la hauteur. Nike a ainsi réussi une superbe LeBron 20, un modèle Low à l’opposé de la LeBron 19, plus légère, et dotée d’un double « Swoosh » superposé sur l’empeigne extérieure.

Côté technique, on trouve une unité Air Zoom Turbo sous l’avant du pied et une autre unité Zoom Air plus grande, mesurant 13 mm d’épaisseur, complétée par une semelle intermédiaire en cushlon.

Le test de la LeBron 20 à retrouver ici

Prix : 200 euros

Jordan Brand – Air Jordan 37

La saga Air Jordan sera au rendez-vous de la rentrée avec une Air Jordan 37 dans la lignée du modèle précédent, avec une tige en tissage Leno offrant légèreté et aération. C’est la chaussure de Jayson Tatum.

Disposant de renforts généreux au niveau du col et d’une languette similaire à celle de la Zion 1, la Air Jordan 37 possède la même mousse « Formula 23 » que la Luka 1 pour composer sa semelle intermédiaire.

Prix : 184,99 euros sur Basket4Ballers

Jordan Brand – Zion 2

Sortie au début de l’été, la Zion 2 sera également très attendue, dans la mesure où Zion Williamson n’a pas pu porter la Zion 1 en raison d’une saison blanche en 2021-2022. Tous les yeux seront donc à nouveau braqué sur celui qu’on présente encore comme le futur phénomène de la ligue.

Jordan Brand a opté pour un modèle signature différent du précédent, avec une tige en mesh et en cuir sur la version principale. De nombreux coloris originaux ont déjà investi le marché comme la Zion 2 « vaudou ».

Le test de la Zion 2 à retrouver ici

Prix : 119,99 euros

Adidas – D.O.N. Issue 4

La collection D.O.N. Issue de Donovan Mitchell va peut-être prendre un nouveau tournant après son trade de Salt Lake City pour Cleveland. Ses débuts sous ses nouvelles couleurs se feront assurément avec des D.O.N. Issue 4 aux pieds.

Il lui faudra justement démarrer du bon pied avec les Cavs afin d’offrir la meilleure exposition possible à ce modèle dont 25 % des composants utilisés pour fabriquer la tige contiennent au moins 50 % de matériaux recyclés.

Prix : 120 euros

Nike – Zoom Freak 4

La nouvelle chaussure signature de Giannis Antetokounmpo sera-t-elle au niveau de l’épatante Zoom Freak 3 ? Cette nouvelle version se présente en modèle de confort, avec une semelle intermédiaire en mousse particulièrement travaillée, et d’adhérence.

Sa tige est toujours marqué de ce « Swoosh » inversé, moulé, dans lequel on peut notamment lire « « The one who believed would become the unbelievable », soit « Celui qui a cru qu’il deviendrait quelqu’un d’incroyable » (coloris « Family »).

Prix : 139,99 euros sur Basket4Ballers

Under Armour – Curry Flow 10

C’est également un bel événement pour Stephen Curry que de pouvoir porter une dixième chaussure signature. Seuls dix joueurs dans l’histoire ont bénéficié d’un tel honneur.

Under Armour est resté dans un modèle très similaire à la Curry 9, avec sa semelle UA Flow. La paire semble légère et correspondre aux caractéristiques de la star des Warriors en termes d’appuis.

Puma – MB.02

Puma a misé gros sur LaMelo Ball et enchaîne dès cette saison avec une deuxième chaussure signature pour le meneur des Hornets.

La première paire a plutôt eu de bons retours, on reste donc sur un modèle similaire avec une semelle bien confortable et des motifs de flammes, cette fois dessinés à l’horizontal, sur une tige qui devrait cette année encore être habillée des coloris les plus « flashy ».

Prix : 130 dollars

Peak – Flash 3

La firme chinoise a sorti une troisième version de la Flash. Dans la droite lignée de ses dernières sorties comme la Flash 2 ou la Lou Williams 3, la paire répond parfaitement aux exigences techniques du marché.

La paire vaut le coup d’œil et le test est à retrouver ici.

Prix : 130 euros

Anta – KT8

Klay Thompson est la principale égérie de la marque chinoise. Pour fêter le retour en grâce de l’arrière des Warriors, Anta a donc sorti une KT8 pour le moins originale, dotée d’ un col convertible !

Le principe est simple, il suffit de déclipser le bouton présent à la base de la cheville pour libérer une bande supplémentaire qui passera au-dessus de la malléole, faisant passer ainsi la paire du « Low » au « High ».

Prix : 199,99 dollars

