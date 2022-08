Luka Doncic détaille les secrets de la Luka 1

« C’était un sentiment incroyable. C’était les playoffs, un match important, je revenais tout juste de blessure. J’étais tellement excité de montrer mes chaussures. C’était incroyable ».

C’était le 24 avril. Luka Doncic a saisi l’occasion de son retour de blessure pour disputer son premier match de playoffs avec sa nouvelle paire de chaussures signature aux pieds, la Jordan Luka 1.

Le meneur slovène n’est pas prêt d’oublier ce jour, tant le fait d’avoir enfin sa chaussure a son nom représente un accomplissement important pour lui.

« Je rêvais simplement de jouer en NBA, et maintenant je suis là avec ma chaussure signature. C’est une aventure incroyable. Je ne pouvais que rêver d’être comme ça quand j’étais enfant. C’est incroyable. Je n’ai que 23 ans. J’espère que le chemin sera encore long ».

« Sneakerhead » de longue date

Fan de « sneakers » depuis le plus jeune âge, Luka Doncic ne s’est pas forcé pour rejoindre l’écurie de Michael Jordan lorsque celle-ci lui a tendu les bras. Dans ses plus jeunes années, il a presque toujours porté des Nike. Des KD, des Kobe sur le tard, et donc aussi beaucoup de modèles signés Jordan Brand.

« Je ne dirais pas que j’en ai porté toute ma vie, mais tout le monde dans mon pays était MJ à fond ! », a-t-il ajouté avant d’évoquer sa première rencontre avec « His Airness ». « C’était fou la première fois que je l’ai rencontré. J’étais vraiment nerveux. Je ne savais pas quoi dire. Son héritage est fantastique… Peu de gens peuvent dire qu’ils ont leurs propres chaussures, surtout avec une marque comme Jordan. C’est magnifique ».

C’est lors de la fin de saison 2020 dans la « bulle » d’Orlando que les premiers échanges ont commencé entre la marque au « Jumpman » et le joueur quant à l’élaboration de la fameuse « Luka 1 ». Les échanges ont été nombreux, productifs, en visioconférence d’abord puis physiquement, pour parvenir à concocter un modèle à la hauteur de l’événement.

Deux nouveautés pour « Luka Magic »

La Luka 1 est ainsi dotée de deux innovations : une mousse « Formula 23 », et une technologie baptisée « IsoPlate » sous l’avant du pied.

Ces deux spécificités censées faciliter Luka Doncic dans son travail de création d’espace ont été présentées par Chad Troyer, « Senior Product Line Manager », à commencer par la mousse « Formula 23 » au niveau de la semelle intermédiaire.

« Il s’agit d’une mousse très souple et réactive. Quand vous pensez à la Nike React pour Jordan, c’est un peu plus doux. C’est aussi un peu plus durable. Nous nous efforçons donc de rendre le produit de Luka aussi durable que possible. En gros, ce que fait la Formula 23, c’est qu’elle lui donne une conduite vraiment douce et régulière. Elle lui permet de rester équilibré, d’être amorti et de sentir le sol ».

Dérivée de la « Flight Plate » de la Air Jordan 28, et de l’ « Eclipse Plate » de la Air Jordan 34, la technologie « IsoPlate » joue davantage sur les appuis latéraux à l’avant du pied, également sollicités par la superstar des Mavericks.

« L’IsoPlate, de par sa conception et sa fabrication à l’avant-pied, le protège sur le côté latéral. Lorsqu’il recule, ça l’aide à rester sur la semelle. Mais lorsqu’il engage son avant-pied, ça l’aide également à se propulser. C’est un peu un système propre à Luka qui est presque comme une arme supplémentaire sous son pied pour sa façon de jouer. L’IsoPlate et la Formula 23 sont un petit système sous le pied qui aide vraiment les joueurs à mieux faire ces mouvements ».

Roi du teasing

Le processus de création de la Luka 1 a été le fruit d’un vrai échange, également sur la composition de la tige, agrémentée de câbles Flightwire pour allier maintien et légèreté, ou sur les coloris choisi.

« J’avais beaucoup à dire sur les couleurs et l’aspect de la chaussure. Jordan m’a donné l’occasion de m’impliquer. C’était du 50-50, et nous avons choisi les couleurs ensemble », a souligné Luka Doncic.

Ce dernier s’est ainsi assuré la présence d’un coloris en hommage à la Slovénie et Ljubjana en particulier, qui s’appellera la « Natural Habitat ».

« Ce coloris de mon pays d’origine, la Slovénie, représente ses couleurs. Ça signifie beaucoup pour moi car Ljubjana est ma ville natale. C’est une chaussure spéciale. Le vert avec le logo. La semelle intérieure est verte. Elle représente tout ce qui est vert en Slovénie », a-t-il ajouté.