Reggie Jackson devrait rester titulaire chez les Clippers

Titulaire à plein temps chez les Clippers l’an passé, Reggie Jackson devrait le rester. Selon Yahoo Sports, le meneur sera bien dans le cinq majeur des Californiens pour la reprise de la saison régulière. L’information tombe alors que l’ancien joueur du Thunder et des Pistons était en concurrence avec le nouvel arrivant, John Wall.

« Les deux jouent bien. Reggie est sorti du banc au match précédent. Il a essayé de trouver son rythme. Ce soir, c’était différent. […] J’ai une bonne idée de ce que chacun peut faire. Il faut simplement jouer comme il faut et être à fond. Ce n’est pas une question individuelle, c’est davantage une question collective », avait observé Tyronn Lue plus tôt dans la semaine.

Son équipe venait de s’incliner face aux Nuggets avec un Reggie Jackson titulaire et transparent en 12 minutes (1 point et 2 passes) tandis que son concurrent à la mène était sorti du banc pour dix minutes avec de bien meilleures intentions (8 points, 4 passes et 3 rebonds).

Le premier devrait malgré tout garder sa place aux côtés de Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris et Ivica Zubac, le cinq majeur attendu. Ce choix est sans doute lié à une volonté de continuité ainsi qu’à la santé de John Wall qui, après un an sans jouer, ne devrait pas disputer de « back-to-back » pour démarrer la saison.