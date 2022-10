Qui sera le meneur titulaire des Clippers ?

Tyronn Lue a peu goûté à la défaite face à Denver, qualifiant la prestation des Clippers de « non professionnelle ». « Je n’ai pas aimé la manière avec laquelle nous avons abordé la rencontre ce soir », a-t-il asséné.

À une semaine du début de la saison régulière, le stratège californien a notamment évoqué la rotation au poste de meneur de jeu, qui semble encore le tracasser. Au moment de l’arrivée de John Wall, la hiérarchie semblait pourtant établie : Reggie Jackson débuterait les rencontres et l’ancien meneur All-Star sortirait du banc.

Quelques semaines plus tard, la donne n’est visiblement plus aussi simple. Les deux derniers matches auraient ainsi replongé Tyronn Lue dans son processus de réflexion car John Wall a été bon lorsqu’il a débuté contre Minnesota et Reggie Jackson a également été intéressant en sortie de banc. Beaucoup plus intéressant que cette nuit comme titulaire puisque le meneur a rendu une pâle copie en 12 minutes (1 point, 2 passes décisives, 1 ballon perdu).

« Les deux jouent bien » assure Tyronn Lue. « Reggie est sorti du banc au match précédent. Il a essayé de trouver son rythme. Ce soir, c’était différent. On demande beaucoup de choses différentes à beaucoup de joueurs pour que je puisse observer ce que les gars peuvent faire. J’ai une bonne idée de ce que chacun peut faire. Il faut simplement jouer comme il faut et être à fond. Ce n’est pas une question individuelle, c’est davantage une question collective ».

« Je pensais que je savais, mais je ne sais plus maintenant »

L’heure est encore à la réflexion, et à écouter Tyronn Lue, il s’agit de trouver le meneur qui combinera le mieux avec les quatre autres titulaires, et surtout le duo Leonard-George. Peut-être aussi que le coach choisira… de ne pas trancher, et qu’il optera pour John Wall ou Reggie Jackson en fonction de l’adversaire.

« Mon job est de m’assurer que je puisse donner une bonne opportunité à chacun, en fonction de ce que chacun peut faire en attaque et en défense. Quand la saison va commencer, ça va être complètement différent. On doit juste être plus professionnels dans ce qu’on fait ».

Ce qui est sûr, c’est que les certitudes de Tyronn Lue au niveau de sa rotation ont été chamboulées par les dernières sorties des Clippers. « Je pensais que je savais, mais je ne sais plus maintenant », a-t-il ainsi conclu.

Les Clippers vont en tout cas rapidement entrer dans le vif du sujet puisqu’ils débuteront leur saison par un derby contre les Lakers de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook. Ce sera dans huit jours.