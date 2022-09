Guerschon Yabusele, « Hold My Bear »

Eurobasket – Meilleur joueur français de la compétition, l’ailier-fort du Real Madrid est comparé à Charles Barkley par Vincent Collet. C’est surtout un type d’ailier-fort en voie de disparition.

« Guerschon est le Charles Barkley européen« . C’est ce qu’a déclaré Vincent Collet à Canal+ après la victoire face à la Pologne, et la nouvelle belle perf’ de son intérieur, auteur de 22 points en 23 minutes. Cette comparaison m’amuse car c’est justement ce que je disais à Dimitri (Kucharczyk) pendant la demi-finale. Au départ, je lui explique que le fait de jouer avec un vrai ailier-fort change beaucoup de choses dans le basket des Bleus.

Dimitri me répond qu’il y a eu dernièrement Florent Piétrus et Boris Diaw. C’est vrai que les deux étaient des éléments indispensables, comme avant eux Jim Bilba ou Thierry Gadou. Mais pour moi, Guerschon Yabusele est dans une catégorie, et c’est là que j’ai justement repris l’image d’un Charles Barkley. Attention, je ne pense pas que le joueur du Real Madrid soit le Barkley européen. En revanche, par ses qualités d’attaquant et son physique, il possède, selon moi, un profil unique dans le basket français.

C’est, comme Barkley, un petit ailier-fort, costaud et tonique. C’est le complément parfait de Rudy Gobert car il pèse en attaque. Plus qu’un Flo Piétrus qui était, comme un Bilba, d’abord un défenseur, et plus qu’un Diaw qui, pour moi, était d’abord un créateur. La force de Yabusele, c’est qu’il est efficace près du cercle comme de loin, sur jeu placé comme sur contre-attaque. C’est là que la comparaison technique est possible avec un Barkley, et c’est vrai que c’est un profil rare en Europe.

« Je lui dis depuis le début que je ne veux pas le voir uniquement derrière la ligne à 3-points, pour qu’il puisse utiliser toutes les qualités qu’il a, et elles sont nombreuses » expliquait vendredi Collet. « Il faut qu’il bouge, qu’il poste, qu’il drive, et bien sûr parfois qu’il se retrouve derrière la ligne« .

Ce que ne veut pas Collet, c’est que Yabusele se comporte comme les ailiers-forts fuyants actuels. Depuis une dizaine d’années, on ne voit que ça. Ils font 2m05-2m10, et ils shootent une demi-douzaine de tirs à 3-points, et ils pénètrent de moins en moins. Qui va encore au cercle, épaule en avant ?

En fait, Yabusele est un « petit » ailier-fort, une espèce en voie de disparition. Même en NBA, ils sont de plus en plus rares. Draymond Green fait partie de cette catégorie. Son ancien coéquipier Eric Paschall aussi. Mais les deux ne sont pas des attaquants, capables de poster un adversaire ou de sanctionner régulièrement à 3-points. Au final, le seul véritable héritier d’un Barkley en NBA, c’est Zion Williamson. Un physique hors-normes, des mains exceptionnelles et une tonicité rare. Un « ours volant », le surnom de notre Yabusele national.