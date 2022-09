Avec son triple-double, Mateusz Ponitka marque l’histoire de l’EuroBasket

On attendait davantage un Luka Doncic, si dominant et si complet, s’illustrer dans ce domaine. Finalement, c’est Mateusz Ponitka qui a réussi l’un des rares triple-double de l’histoire de l’Eurobasket.

Face à Luka Doncic et à la Slovénie justement, dans la victoire surprise de la Pologne en quart de finale, l’ailier a réalisé un énorme match avec 26 points, 16 rebonds et 10 passes.

Dans l’histoire de l’EuroBasket, ils n’étaient que trois à avoir réussi une telle performance. Le premier, ce fut le Croate Stojan Vrankovic en 1995, avec 12 points, 13 rebonds et 10 contres. Ensuite, deux ans après, c’est encore un Croate, Toni Kukoc, qui ajoute son nom, en compilant 15 points, 12 rebonds et 11 passes. Enfin, il y a cinq ans, en 2017, le Roumain Andrei Mandache avait affiché 14 points, 11 passes et 10 rebonds.

« Je n’y pense pas pour l’instant », confessait le joueur après la qualification de la Pologne en demi-finale, face à la France. « Demain (aujourd’hui donc) je pourrai répondre aux questions sur mon triple-double. Bien sûr, je suis très heureux. C’est le premier de ma carrière et je ne pensais pas le réaliser à l’Euro. »