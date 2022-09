Tremblement de terre à Berlin : la Pologne élimine la Slovénie !!!

Cette 41e édition de l’EuroBasket est décidément complètement folle et les favoris tombent comme les mouches. La Slovénie l’a appris à ses dépens contre la Pologne (90-87) !

Après un premier quart-temps offensif et globalement équilibré (29-26), mais toutefois dominé de peu par le collectif polonais, le second quart-temps marque un tournant majeur dans cette partie. Terriblement maladroits en attaque, notamment à 3-pts, et incapables de réussir des stops en défense, les Slovènes prennent l’eau.

Portée par un immense Mateusz Ponitka, déjà au four et au moulin, mais surtout accompagné par d’excellents lieutenants (Michal Sokolowski, Aleksander Balcerowski, A.J. Slaughter et Jaroslaw Zyskowski), la Pologne récite ses gammes. Il n’y a aucune fausse note dans le jeu des Polonais, qui prennent jusqu’à… 23 points d’avance !

Dispendieux avec la balle, muets au scoring durant cinq longues minutes et plombés par un Luka Doncic semble-t-il diminué physiquement, mais aussi à côté de la plaque dans le jeu car trop frustré, les champions d’Europe en titre s’en remettent au seul Vlatko Cancar (14 points) pour exister. Ou plutôt tenter d’exister car, avec ce 29-13 sur la période, l’écart est évidemment conséquent à la mi-temps (58-39).

Luka Doncic frustré comme jamais…

Au retour des vestiaires, la Slovénie retrouve cependant des couleurs en attaque et les dégâts se font immédiatement ressentir. Il faut dire que, dans le même temps, la Pologne accumule les ratés et les mauvaises décisions offensivement, sans jamais ajuster sa façon de jouer.

Plus agressif, et traînant moins la jambe, Luka Doncic sonne la révolte avec Goran Dragic et ses lieutenants. Ce qui, en seulement quelques minutes, permet aux hommes d’Aleksander Sekulic de rattraper la totalité de leur retard. Le score est sans appel dans ce troisième quart-temps : 24-6 pour la Slovénie ! Nous offrant, par conséquent, un dernier acte à suspense (64-63)…

Très vite, la Slovénie reprend les commandes d’entrée de quatrième quart-temps, mais la Pologne ne se démonte pas pour autant et c’est ainsi le début d’un véritable mano-a-mano entre les deux équipes.

Étonnamment, et alors que le momentum ne jouait pas en leur faveur, les Polonais reprennent l’ascendant, dans le sillage d’un grandissime Mateusz Ponitka, qui valide son triple-double (le troisième de l’histoire de l’Eurobasket !). Cerise sur le gâteau : Luka Doncic est finalement expulsé pour cinq fautes et le « killer » Ponitka (26 points, 16 rebonds, 10 passes et 3 interceptions), bien aidé par AJ Slaughter, achève les tenants du titre !

Après une légère petite frayeur sur la fin, la Pologne arrache finalement son exploit (90-87) et rallie surtout les demi-finales de l’EuroBasket pour la première fois depuis… 1971 ! Place à la France maintenant, dès vendredi…

Slovenia Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Goran Dragic 36:42 6/11 1/4 2/4 0 5 5 4 2 0 5 0 17 Ziga Samar 03:09 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Luka Rupnik Aleksej Nikolic 02:23 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Klemen Prepelic 14:41 1/1 1/4 4/7 1 2 3 1 2 0 1 0 9 Edo Muric 19:28 1/4 1/4 0/0 2 3 5 0 2 1 0 0 5 Mike Tobey 22:40 4/6 0/2 0/0 3 4 7 4 3 0 1 0 8 Jaka Blazic 28:21 2/2 3/7 0/0 3 2 5 1 2 1 0 0 13 Ziga Dimec Zoran Dragic Vlatko Cancar 37:52 5/7 2/7 5/5 1 3 4 4 4 2 1 1 21 Luka Doncic 34:44 2/7 3/8 1/4 1 10 11 7 5 1 6 1 14 Poland Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Jaroslaw Zyskowski 25:24 1/5 3/5 3/4 1 0 1 0 2 0 1 0 14 Aleksander Balcerowski 16:18 2/5 1/1 4/6 2 2 4 0 5 0 1 0 11 Michal Sokolowski 35:34 2/5 2/4 6/8 3 2 5 3 3 1 2 0 16 Aaron Cel 17:21 2/2 0/3 0/0 0 4 4 0 2 0 1 0 4 A.j. Slaughter 33:59 4/6 2/8 2/3 0 6 6 4 2 3 1 1 16 Mateusz Ponitka 35:29 3/4 5/13 5/6 0 16 16 10 1 3 4 0 26 Lukasz Kolenda Aleksander Dziewa 19:13 1/2 0/0 1/2 0 1 1 1 4 0 0 2 3 Dominik Olejniczak 01:13 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Michal Michalak 10:47 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 Jakub Garbacz 04:42 0/0 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Jakub Schenk

Crédit photo : FIBA.com