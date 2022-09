Télévision : la demi-finale de la France diffusée sur W9

Il n’y aura désormais plus besoin d’abonnement pour suivre le parcours de la France à l’EuroBasket. En effet, grâce à leur qualification pour les demi-finales, les Bleus sont maintenant assurés d’être diffusés en clair.

Vendredi après-midi, à partir de 17h15, vous pourrez ainsi suivre le match entre la France et la Pologne, sur W9. Aux commentaires, on retrouvera Vincent Couëffé et Frédéric Weis.

En cas de qualification pour la finale, dimanche soir (20h30), il sera également possible de retrouver les hommes de Vincent Collet en clair, toujours sur les antennes du groupe M6.

À noter que le groupe Canal+ continuera quoi qu’il arrive de diffuser, en parallèle, la suite de la compétition.