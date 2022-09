Rudy Gobert met en garde les Bleus avant leurs retrouvailles avec l’Italie

Voilà désormais plus de 14 ans que l’Italie n’a plus battu l’Equipe de France, matchs amicaux et officiels confondus. La dernière fois, c’était en effet à Bormio, en amical, avant que les Bleus ne dominent leurs voisins transalpins lors des qualifications du championnat d’Europe 2009, à l’EuroBasket 2011 ou encore aux Jeux olympiques 2021. Avec les matchs amicaux joués entretemps, cela fait ainsi dix succès consécutifs pour la France.

Ce mercredi après-midi (17h15), les hommes de Vincent Collet auront donc un avantage contre ceux de Gianmarco Pozzecco. À la clé : une place en demi-finale de l’EuroBasket et la possibilité de jouer, quoi qu’il arrive, un match pour une médaille (or/argent ou bronze).

Néanmoins, la tâche sera loin d’être aisée pour les coéquipiers de Rudy Gobert, miraculés face à la Turquie en huitièmes de finale. D’autant que l’Italie sort d’un succès de prestige, pour ne pas parler d’exploit, contre la Serbie de Nikola Jokic…

« Le résultat peut paraître surprenant, mais l’Italie est une très bonne équipe, qui joue un basket assez unique », estime à ce propos le pivot français, dans les colonnes du Figaro. « Personnellement, je savais qu’elle était capable de battre la Serbie même si, pour moi, c’était le favori de l’Euro. Ça démontre que tout peut arriver en basket, comme on l’a vu contre la Turquie. »

Ne pas toujours compter sur un miracle

Comme le souligne ici le triple Défenseur de l’année (14.0 points et 10.3 rebonds de moyenne sur le tournoi), la France a bien failli passer à la trappe face à la Turquie, au tour précédent.

Encore menés 77-75 à 12 secondes de la fin, avec deux lancers de Cedi Osman plus la possession pour la Turquie, les Bleus s’en sont finalement sortis grâce à deux ratés du joueur de Cleveland, puis une interception miraculeuse et enfin une claquette de Rudy Gobert, pour arracher une prolongation, dont ils sortiraient vainqueurs.

Mais, à l’image de son sélectionneur Vincent Collet, le nouveau joueur des Wolves tient surtout à retenir ce qui n’a pas fonctionné face aux Turcs, en marge du quart de finale contre la Squadra Azzurra.

« [Les Turcs] nous ont mis un 19-0 à un moment », rappelait-il ce week-end, auprès de RMC Sport. « Pour une équipe qui prétend à être championne d’Europe, ce n’est pas possible. On ne peut pas laisser ça arriver. […] Les bonnes équipes doivent pouvoir s’ajuster. Il y a eu des balles perdues, un mauvais repli défensif, un manque d’adresse qui s’est ajouté. C’est à nous les leaders et au groupe de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. »

Chasser les vieux fantômes de 2019…

Si la présence de l’Italie à ce stade de la compétition « n’est pas un hasard » selon Rudy Gobert, celui-ci souhaite également que son équipe ne fasse pas preuve d’excès de confiance.

En effet, les Français ont battu les Italiens à trois reprises en un peu plus d’un an : une fois en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo, puis deux fois en préparation de cet EuroBasket (dont un +32).

« Quand tu bats une équipe trois fois en l’espace d’un an, tu peux te dire inconsciemment que ces matches vont être les mêmes, alors que non. On l’a appris à nos dépens contre l’Argentine, à la Coupe du monde [en 2019, ndlr] », explique amèrement l’intérieur tricolore.

Il y a trois ans (jour pour jour), au sortir de son exploit contre Team USA, la France s’était effectivement inclinée en demi-finales de la Coupe du monde, face à l’Argentine, après avoir pourtant largement battu l’Albiceleste (+19) en préparation du Mondial chinois.

Crédit photo : FIBA.com