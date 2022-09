Italie – Serbie : l’exploit pour la « Squadra Azzurra » !!!

Pour cet avant-dernier 1/8e de finale de la compétition, en cette fin d’après-midi dominicale, ce sont deux équipes qui intéressent particulièrement la France qui s’affrontent. En effet, le vainqueur de ce Serbie – Italie sera l’adversaire de Vincent Collet et ses hommes, pour le 1/4 de finale de mercredi.

Le « Joker » dans ses œuvres pour commencer

Sans grande surprise, ce sont les Serbes qui rentrent le mieux dans leur match, avec un premier quart-temps de très bonne facture. Comme toujours avec la troupe de Svetislav Pesic dans cet EuroBasket, l’attaque déroule, sous l’impulsion du génial duo Vasilije Micic – Nikola Jokic sur « pick-and-roll ».

Le « Joker » est en mode MVP dans le premier acte, avec 9 points marqués, dont 7 sur la ligne des lancers-francs. Collectivement, la Serbie va d’ailleurs sur la ligne de réparation à onze reprises.

Les joueurs italiens sont concentrés et ne déméritent pas, mais présentent trop de failles à l’entame pour espérer gêner leurs adversaires. Notamment dans l’exercice du tir extérieur, avec un vilain 2/9, qui est clairement leur va-tout face à une formation qui les écrase dans la raquette (20 rebonds à 11 en première mi-temps, en faveur de la Serbie). Mais tout va s’arranger par la suite, dans le second quart-temps, pour la Squadra Azzurra. En grande partie grâce à une adresse extérieure retrouvée, avec un joli 6/10 en dix minutes, sous l’impulsion des deux ailiers Nicolo Melli et Simone Fontecchio, qui compilent cinq tirs primés.

Alors qu’ils étaient proches de la rupture quelques minutes plus tôt avec quasiment 15 points de retard, les Italiens sont finalement dans le rétroviseur des Serbes à la pause (51-45).

Le torpillage des Italiens

Ce n’est donc presque pas une surprise quand l’Italie, à deux minutes de la fin du troisième quart-temps, parvient à passer devant au score (66-63), après avoir ajouté quatre tirs primés de plus à son compteur.

De plus en plus crispés par le spectre d’un « upset », les Serbes perdent la fluidité de leur attaque, même si Nikola Jokic est toujours au four et au moulin. Quelques minutes plus tard, la situation s’aggrave même sévèrement pour les Serbes, qui encaissent un terrible 16-2 pour entamer le dernier acte, alors que l’Italie inscrit six tirs extérieurs supplémentaires. Même l’expulsion du Coach Pozzecco, pour deux techniques, n’entame pas la furia italienne.

À cinq minutes du terme de la rencontre, la sélection italienne porte son avance à +12 (82-70) ! Les Serbes ne reviendront pas, et prennent donc la porte dès le second tour (84-76), face à une équipe d’Italie portée par une adresse extérieure démoniaque (16/38). Une (plutôt) bonne nouvelle pour l’Equipe de France, qui s’évite un 1/4 de finale face à un cador de la compétition… Mais les Bleus nous ont déjà habitués à déjouer lorsqu’ils sont favoris.

Rendez-vous en tout cas mercredi, à 17h15.