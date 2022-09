Vincent Collet désespéré par les pertes de balle

On peut coacher au plus haut niveau depuis 13 ans, et se tromper dans le score… Ce samedi, Vincent Collet a fait sourire beaucoup de monde au moment où la France et la Turquie partaient en prolongation. Le coach des Bleus pensait que sa formation venait de gagner. Il a serré le poing, et il s’en est allé féliciter son homologue turc. Avant de comprendre qu’il n’y avait que prolongation… « Je croyais qu’on avait gagné. Je croyais qu’on n’avait qu’un point de retard. Je ne sais pas pourquoi » sourit-il.

C’est l’anecdote amusante du match. Beaucoup plus amusante que les satanées pertes de balles de ses joueurs. Vincent Collet n’en peut plus !

« C’est notre péché dans ce tournoi » répond-il en conférence de presse. « On en a encore perdu deux, trois qui étaient surprenantes, et clairement cette faiblesse est vraiment une vulnérabilité qui est difficilement supportable. Surtout dans un match couperet. Trente-six points proviennent de ces pertes de balles et ce n’est pas acceptable. »

« C’est un manque de discipline et d’effort sur des choses simples comme les démarquages »

Le coach français pointe du doigt des défaillances individuelles plus qu’un souci de coordination ou tactique.

« On ne peut plus se le permettre et on sait pourquoi » poursuit-il. « C’est un manque de discipline et d’effort sur des choses simples comme les démarquages. [Prenez] la première action, Evan ne se démarque pas. Ce n’est pas de la faute de Rudy. C’est la faute d’Evan qui ne se démarque pas. Si encore, ça nous arrivait une fois ou deux… Mais ça nous arrive sept fois, huit fois sur ce genre d’actions. Là où chez certaines équipes, comme les Serbes, ça n’arrive qu’une fois »

Vincent Collet prévient d’ailleurs que ses joueurs vont avoir droit à une séance consacrée à ce problème récurrent. « Malheureusement, c’est de la responsabilité individuelle. Ce n’est pas les trois entraînements qu’on fera d’ici mercredi qui vont changer quoi que ce soit. Il faut une prise de conscience, et ce sera la première vidéo qu’on fera avant mercredi, et ce, quel que soit l’adversaire. »