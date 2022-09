L’Allemagne se fait peur face au Monténégro

Après le match complètement fou entre la France et la Turquie, la Slovénie a plus souffert qu’on ne l’avait imaginé face à la Belgique et ce fut un peu le même scénario entre l’Allemagne et le Monténégro.

Dennis Schröder et ses camarades partaient pourtant très largement favoris, surtout à domicile, et l’impression se confirmait en première mi-temps, que la Mannschaft finissait à +24 (48-24). L’écart montera même jusqu’à +27 au retour des vestiaires, et on se dit alors que les locaux vont tranquillement filer en quart de finale.

Sauf que la suite sera beaucoup moins simple pour la troupe de Gordie Herbert. Le Monténégro sort une bonne vieille zone du tiroir et commence à mettre quelques tirs à 3-points.

Rien de très inquiétant, l’Allemagne attaquant le dernier quart-temps à +17 (67-50) mais le « momentum » a changé de camp, dans une salle de Berlin qui perd sa voix. Le naturalisé Kendrick Perry prend alors feu et la Mannschaft transpire, surtout quand le Monténégro revient à 5 points (69-64) avec plus de 7 minutes au chrono…

La cheville de Franz Wagner ayant tourné en amont, Dennis Schröder, auteur d’un gros « poster » un peu plus tôt, se retrouve un peu seul pour relancer sa formation et éviter la catastrophe.

Ce que le (toujours) « free agent » va néanmoins faire, générant suffisamment de points, malgré du déchet, pour garder son équipe à l’abri. Le Monténégro reviendra pourtant à trois points (80-77) à 24 secondes de la fin, mais Maodo Lo assure aux lancers et l’Allemagne s’en sort (85-79) pour un succès beaucoup plus compliqué que prévu.

En quart de finale, Dennis Schröder & Co. rencontreront le vainqueur du match Grèce – République tchèque.