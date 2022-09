La Slovénie fait craquer une vaillante équipe de Belgique

Qui aurait cru à une telle résistance de la Belgique face aux Slovènes sur ce 8e de finale ? Battus 88-72, les coéquipiers d’Ismaël Bako ont joué crânement leur chance pour finalement s’incliner dans les dernières minutes du match.

Après le show Doncic (11 points en huit minutes), les Belges ont offert une belle résistance, en premier quart-temps d’abord puis en pointant à -2 suite à un panier d’Alexandre Libert (26-24). Lorsque la paire Prepelic-Tobey a accompagné Zoran Dragic pour porter l’écart à +10 (37-27), la Belgique a encore résisté, notamment grâce au trio Lecomte-De Zeeuw-Gillet afin de maintenir le suspense à la pause (44-41).

Comme en première mi-temps, les outsiders se sont arrachés pour rester en vie, résistant aux assauts successifs de la bande de Luka Doncic, toujours gêné par un manque d’adresse à 3-points. De leur côté, Jonathan Tabu et Maxime De Zeeuw ont trouvé la mire, et il a fallu un Luka Doncic en mode bulldozer pour se frayer un chemin vers le cercle et assurer trois points d’avance aux siens à 12 minutes de la fin (63-60).

Le Belgique devant dans le dernier quart-temps…

Coup de tonnerre dès le début du quatrième quart-temps, lorsque Jean-Marc Mwema puis Kevin Tumba, passé par le championnat de France cette saison, ont fait passer la Belgique en tête dès le début du dernier acte, se rappelant aux bons souvenirs de leur exploit face à l’Espagne (63-64).

Comme souvent, c’est Luka Doncic qui a tiré la Slovénie d’affaire avec un panier près du cercle et un 2+1 venu de nulle part pour lancer un 10-1 conclu par un 3-points de Klemen Prepelic, sur un service de Doncic (73-65). La rencontre a définitivement basculé lorsque Vlatko Cancar a aligné un contre et un lay-up sur la transition avant de voir Klemen Prepelic passer trois lancers de suite (78-65).

Portés par un Luka Doncic encore une fois essentiel, la Slovénie a eu peur mais assure la victoire. En quart de finale, le tenant du titre affrontera le vainqueur d’Ukraine-Pologne.

Vidéo et stats à venir