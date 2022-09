Sortie mondiale de NBA 2K23 : toutes les nouveautés à connaître

C’est le grand jour ! Comme chaque année, le « 2K Day » marque la sortie mondiale du nouveau NBA 2K. 2K Sports ne manque jamais d’imagination pour surprendre sa communauté et essayer de magnifier sa simulation sportive. Ce NBA 2K23 ne déroge pas à la règle, même s’il est plus dans la continuité des deux opus précédents, les premiers sortis sur consoles « next-gen ».

Les nouveautés, corrections et perfectionnements en tous genres restent nombreux, quelles que soient les plate-formes. On commence par le principal, le « Gameplay » revu et corrigé dans le but d’offrir toujours les meilleures sensations manette en main.

Pour ce qui est de l’attaque, le maniement du ballon semble toujours aussi réactif. La palette de double-pas s’annonce une fois plus fournie, les drives ont également été retravaillés pour mieux retranscrire la force et l’impact que peuvent dégager des joueurs comme LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Pour le petit côté fun, il sera possible de rester accroché au cercle après un dunk en maintenant la gâchette enclenchée pour des sessions de chambrage (et de fautes techniques) garanties.

La jauge de vitesse sera davantage affectée si vous répétez les « tricks » et la palette de tirs se veut également plus largement définie. Fini en revanche les célébrations anticipées avec les tirs extérieurs qui s’affichaient en vert avant même de toucher le filet sur une exécution parfaite. Le suspense tiendra désormais tout le monde en haleine jusqu’à l’arrivée du ballon sur le cercle.

Michael Jordan au rendez-vous

Le titre « Sirius » de « The Alan Parsons Project », plus connu comme la musique mythique de présentation des joueurs des Bulls, s’apprête à retentir une fois de plus dans NBA 2K. Pour l’édition 2K23, Michael Jordan, le numéro 23 le plus célèbre de la planète, va s’offrir un « comeback » de plus dans la simulation sportive.

MJ dispose en effet cette année d’une édition à son nom, sur laquelle il fait la couverture. Ce retour est accompagné du mode « Jordan Challenge », créé initialement pour NBA 2K11, dans lequel on peut rejouer les quinze grands classiques de sa carrière, de la finale NCAA de 1982 avec North Carolina, au Game 6 des Finales de 1998 face au Jazz, son dernier match en carrière avec les Bulls.

« My NBA Eras » pour réécrire l’histoire

Les autres modes de jeu qui ont fait le succès de NBA 2K sur la dernière décennie restent plus que jamais au cœur des préoccupations de 2K Sports. La preuve en est avec le mode pour consoles next-gen « The W », consacré à la WNBA et qui en est déjà à sa troisième édition.

La version 2K23 est elle aussi plus étoffée (présence du All-Star Game, de la Commissioner’s Cup, possibilité d’expansion de la ligue), avec toujours le principe des « contacts » pour accompagner le mode carrière.

Nouvelle preuve de l’imagination des équipes de NBA 2K, le mode « MyNBA » a pour sa part été pimenté par une machine à remonter le temps ! Avec « MyNBA Eras », vous pourrez remonter dans le passé et réécrire l’histoire depuis trois époques distinctes : l’époque Magic-Bird, l’époque Jordan, et l’époque Kobe.

L’aspect visuel de la retransmission télé, les commentaires, chaque détail sera adapté à chaque époque pour rendre l’expérience toujours plus immersive. C’est sans doute la nouveauté la plus intéressante pour ceux qui ont arrêté d’acheter le jeu depuis plusieurs éditions.

Toujours plus plébiscité, le mode « MyTeam » a également été soigné, avec pour principaux changements la suppression des « contrats », et les ajouts du mode solo pour l’option « Clutch Time » et co-op en ligne pour le « Triple Menace ».

La continuité pour le mode carrière

Enfin, le mode « MaCarrière » est sans doute le plus attendu de tous, avec chaque année un scénario plus ou moins prenant. La sortie des consoles « next-gen » a généré un double travail avec le besoin de créer deux environnements différents. Pour les consoles de génération actuelles, on reste sur le principe du paquebot de luxe, le « GOAT Boat » et ses différents ponts, voguant dans les eaux internationales au gré des saisons, et un mode histoire moins travaillé.

Pour les consoles « Next-Gen », les possibilités sont forcément plus grandes en terme de scénario. Le côté « extra-sportif » prend davantage de place, avec la possibilité de vous investir dans vos passions telles que la musique ou la mode. Dans le trailer du mode « MaCarrière », on aperçoit notamment l’artiste J. Cole, qui va lui aussi avoir une jaquette à son effigie, et jouerait un rôle central dans le scénario de l’édition 2023. Cela reste du divertissement, et ce n’est pas certain que ça fera craquer ceux qui n’ont jamais été tenté par ce mode.

Pour ce qui est dans l’environnement, « The City » a également été repensée. La carte est plus petite et son accès facilité par des stations de métro. Au-delà du fait que les environnements concoctés pour les quatre communautés d’affiliation (South City Vipers, North Side Knights, Western Wildcats et Beasts of the East) sont époustouflants, on a aussi hâte de parcourir « The Block », l’ « Event Center » et surtout « The Arena », l’enceinte dans laquelle vous irez disputer vos matchs NBA et que vous aurez l’occasion de parcourir de fond en comble.

Là encore, les joueurs les plus âgés auront du mal à craquer pour ce mode, bien éloigné des simples parties en ligne.

Le League Pass arrive

Enfin, il y a un invité surprise dans NBA 2K23, c’est le… NBA League Pass ! Il est inclus dans l’édition Championship Edition. La version numérique sera uniquement disponible en pré-commande. La version « physique » sera disponible dans certaines régions et auprès de certains revendeurs dans la limite des stocks disponibles.

Ce ne sera pas disponible sur la console Nintendo Switch, et le code NBA League Pass sera envoyé à l’adresse email associée au compte NBA 2K avec lequel le contenu bonus de l’Édition Championnat a été obtenu, et ce dans les cinq jours suivant l’achat. Ce ne sera pas avant le 27 septembre 2022, et il doit être utilisé avant le 31 décembre 2022.

Le NBA League Pass sera valable pendant 12 mois à compter de la date d’achat. Attention, il se renouvelle automatiquement tous les ans, sauf si annulation avant la date de renouvellement.

PS5 / Xbox Series X|S

Édition standard : 79,99 euros

Pack numérique cross-gen : 84,99 euros

NBA2K23 Michael Jordan Édition : 99,99 euros

NBA 2K23 Championship Édition : 149,99 euros

PS4 / Xbox One/ Switch / PC

Édition standard : 69,99 euros

Édition standard [Switch / PC] : 59,99 euros

NBA2K23 Michael Jordan Édition : 99,99 euros

NBA 2K23 Championship Édition : 149,99 euros

(NBA 2K23 WNBA Edition est seulement disponible aux Etats-Unis et au Canada)