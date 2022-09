NBA 2K23 | Le trailer du mode « MaCarrière »

2K Sports a posté le trailer de présentation du prochain mode « MaCarrière » de NBA 2K23 (uniquement disponible sur PS5 et Xbox Series X/S). C’est le mode le plus joué et sans doute le plus attendu, dans lequel il est possible d’incarner son propre joueur et donc de décider de sa propre destinée, sur les parquets et en dehors.

En attendant plus d’infos sur les nouveaux détails de la ville, le clip de deux minutes laisse augurer un mode de jeu aussi large que le précédent, avec une grosse partie de l’aventure dédiée à l’extrasportif, autour de l’industrie de la mode ou de la musique, si on choisit de devenir une star du rap.

Les « guests » seront évidemment nombreux, et on aperçoit notamment Tracy McGrady, Kevin Garnett, ou l’artiste J. Cole, qui aura également droit à sa propre jaquette.

La date de sortie du jeu est programmée pour le 9 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.