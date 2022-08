2K Sports poursuit son marathon du mois d’août en mettant à l’honneur les différents modes de jeu du prochain NBA 2K23. Cette semaine, c’est au tour du mode MyTeam d’être présenté. En plus des nouvelles cartes et récompenses en tout genre, la firme s’est voulue à l’écoute de sa communauté en supprimant d’abord les contrats, qui faisait partie des principales réclamations car trop contraignants.

Les modes « Triple Menace » (trois-contre-trois) et « Clutch Time » ont également été revus, avec la possibilité de jouer en mode en ligne en co-op pour le premier (sauf sur Nintendo Switch) et un mode solo pour le second, avec une ligne à 4-points et plein d’autres nouveautés.

Doté à 250 000 dollars et disponible sur les deux dernières générations de console Playstation et Xbox, le tournoi annuel MyTEAM Unlimited Tournament 2 fera aussi son retour. Il faudra atteindre niveau Emeraude dans le nouvel Illimité avant le premier GameDay du 15 octobre pour participer.

Enfin, pour les cartes des démarrage, vous pouvez choisir entre les All-Stars Ja Morant, Jimmy Butler ou Joel Embiid pour diriger votre collection. Vous aurez ensuite la possibilité d’utiliser vos cartes de départ dans un « Triple Menace » avant de finaliser votre décision.. Après 10 matchs dans n’importe quel mode MyTEAM, vous recevrez également une carte Améthyste Fred Jones de 90 en note générale pour aider à relancer votre équipe.

L’intégralité des nouveautés du mode sont à retrouver ici.