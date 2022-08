NBA 2K23 | Le retour du « Jordan Challenge »

Les nostalgiques de NBA 2K11 seront ravis ! Souvenez-vous : à l’époque, on pouvait rejouer dix des matches les plus mythiques de Michael Jordan, pour refaire et revivre ses plus grandes performances.

Plus de dix ans après, alors que Michael Jordan a droit à une édition spéciale, ce sera possible puisque NBA 2K23 proposera de nouveau ce mode.

Il est même enrichi de cinq matches, parmi lesquels on retrouve des rencontres avant son arrivée en NBA, un All-Star Game ou encore son duel face à Kobe Bryant en 1997.

La liste des quinze matches à rejouer :