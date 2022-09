NBA 2K23 | Moyen âge, jungle, désert… Que réserve « The City »  ?

Dans le sprint final vers sa sortie mondiale, le 9 septembre, NBA 2K23 a abattu sa dernière carte en dévoilant les contours de « The City », la ville dans laquelle évoluera votre joueur dans le mode « Ma Carrière » sur consoles « next-gen ». Le « trailer » publié mercredi permet de découvrir les nouveautés de cet univers incontournable et rafraîchi à chaque rentrée.

Les concepts restent toutefois les mêmes qu’en 2021, avec un paquebot surnommé « GOAT Boat » pour les générations de consoles actuelles mis à jour par un accès aux match making plus rapide ou la présence de douches, pour renouveler votre session, et « The City » pour les consoles « next-gen ».

NBA 2K a réduit sa ville en taille et a mis à disposition à chaque endroit stratégique de la carte des stations de métro pour vous permettre de parcourir l’ensemble de la carte plus rapidement. Toujours fidèle à son principe d’affiliation, la firme a créée quatre communautés dont les quartiers affichent un paysage saisissant !

Entres vipères et volcans !

Celui des « South City Vipers » fait office de jungle, basé autour d’un temple orné de deux immenses statues de vipères. Le repère des « North Side Knights » vous transporte dans le Moyen âge après avoir traversé un pont mobile pour arriver aux pieds d’un château, où les panneaux sont bâtis de structures en bois.

Les « Western Wildcats » sont ancrés dans un paysage semi-désertique au sein d’un canyon panoramique, tandis que les « Beasts of the East » promettent un accueil hostile entourés de lave en fusion provenant d’un volcan surplombant leur camp de base.

The Arena, un gros plus

Au centre de la ville, le Bloc est présenté comme la « nouvelle Mecque de la compétition ». Il concentre le Théâtre, Pro-AM, The REC, Ante Up et Club 2K.

Les autres principaux bâtiments de la ville seront le bâtiment Jordan Challenge, pour jouer au nouveau mode, un tout nouvel « Event Center » pour participer aux différents événements, et le tout nouveau studio Dreamville, le studio de l’artiste J. Cole qu’il vous sera amené de rencontrer au cours de votre carrière.

Mais le lieu phare de cette édition 2023 pourrait bien être « The Arena », une salle NBA grandeur nature au sein de la ville dans laquelle vous vous rendrez pour disputer vos matchs NBA dans « Ma Carrière ». Vous partirez alors à la découverte des coulisses de votre enceinte (celle des Warriors sur les photos, des Bulls dans le « trailer »), via l’entrée réservée aux joueurs, l’accès média, le vestiaire, tout en ayant la possibilité d’accomplir diverses quêtes.

