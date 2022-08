NBA 2K23 : « MyNBA Eras », un nouveau mode pour remonter le temps

Que ce serait-il passé si Michael Jordan avait été sélectionné par Portland avec le premier choix de la Draft 1984 à la place de Sam Bowie ? Si Kobe Bryant et Shaquille O’Neal avaient poursuivi leur collaboration aux Lakers ? Si Vince Carter et Tracy McGrady en avaient fait de même à Toronto ?

Les « What If » représentent une source intarissable d’interminables débats, projections et fantasmes. NBA 2K23 l’a bien compris en instaurant « MyNBA Eras » disponible dans le mode franchise MyNBA, uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Il permet de remonter le temps et d’attaquer une saison à partir de trois dates charnières : 1983, baptisée la « Magic vs Bird Era », 1991 pour la « Michael Jordan Era » et 2002 pour la « Kobe Era ».

Chaque « Era » baigne dans un univers propre, que ce soit au niveau des commentateurs choisis pour animer les rencontres, de Kevin Harlan et Mike Fratello à Greg Anthony, jusqu’au plateau de consultants actuels. Les règles et styles de jeu seront aussi adaptées à chaque époque, avec par exemple une tendance à jouer plus à l’intérieur plus on remonte dans le temps.

Les salles, parquets, maillots ont également été remodélisées en conséquence, tout comme la qualité de la diffusion évolue entre les différentes périodes. Une expansion de la ligue jusqu’à 36 franchises est possible à chaque époque. Les masses salariales, contrats et les règles de jeu sont également en adéquation avec les « Eras », sans oublier l’apparition des réseaux sociaux, ou même de la G-League, ex NBDL. Même la taille des shorts change !

« Le mode donnera aux joueurs un résumé de fin d’année leur indiquant ce qui va se passer dans la prochaine saison, comme des changements de règles ou des déménagements de franchises. Vous pouvez dire : ‘Non, non, non, je ne veux pas que les Hornets se déplacent entre les huit villes où ils ont joué pendant cinq ans’. Vous pouvez refuser la relocalisation des SuperSonics de Seattle », a souligné Mike Boenisch, producteur exécutif emblématique du jeu.