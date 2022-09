NBA 2K23 | Le Top 10 des meilleures notes

À 72 heures du lancement de NBA 2K23, 2K Sports a commencé à dévoiler les notes des joueurs. Les fameux « ratings » qui font chaque année jaser, même chez les intéressés. N’en déplaise à Gilbert Arenas qui a passé l’été à le dégommer, Giannis Antetokounmpo a la meilleure évaluation avec 97.

Les développeurs ne sont pas tendres avec Russell Westbrook : 78 ! C’est moins que Derrick Rose ou Kelly Oubre Jr. Le classement complet devrait être révélé dans la journée, même si des notes ont déjà fuité sur le Web.

LE TOP 10

1. Giannis Antetokounmpo – 97

2. Lebron James – 96

. Steph Curry – 96

. Kevin Durant – 96

. Nikola Jokić – 96

. Joel Embiid – 96

7. Luka Dončić – 95

8. Kawhi Leonard – 94

9. Ja Morant – 93

10. Jayson Tatum – 93

. Jimmy Butler – 93

LES NOTES DES FRANÇAIS

Golden State Warriors

Stephen Curry – 96

Andrew Wiggins – 84

Jordan Poole – 83

Klay Thompson – 83

Draymond Green – 83

Boston Celtics

Jayson Tatum – 93

Jaylen Brown – 87

Robert Williams – 85

Marcus Smart – 82

Al Horford – 82

Los Angeles Lakers

LeBron James – 96

Anthony Davis – 90

Russell Westbrook – 78

Thomas Bryant – 76

Lonnie Walker IV – 75

Charlotte Hornets

LaMelo Ball – 87

Miles Bridges – 83

Terry Rozier III – 82

Gordan Hayward – 80

Kelly Oubre Jr. – 79

New York Knicks

RJ Barrett – 84

Jalen Brunson – 83

Julius Randle – 82

Mitchell Robinson – 81

Derrick Rose – 81

PRIX, VERSIONS ET DATE DE SORTIE

Édition standard

59,99 euros sur Steam et Switch

69,99 euros sur PS4 et Xbox One

79,99 euros sur PS5 et Xbox Series X|S

Edition WNBA (Etats-Unis et Canada chez GameSpot uniquement)

Edition Michael Jordan

99,99 euros sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC

Edition numérique Deluxe

84,99 euros sur PS5 et Xbox Series X|S.

Edition Championnat

149,99 euros sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC, avec un abonnement de 12 mois au NBA League Pass.

Date de sortie : 9 septembre 2023