Programme du jour | Début de l’Euro 2022, avec France – Allemagne à 20h30

Est-ce le championnat d’Europe le plus dense et indécis de l’histoire ? Difficile de répondre à cette question, mais la compétition risque en tout cas d’être passionnante à suivre.

Et ça commence ce 1er septembre avec les entrées en lice du groupe A (celui de la France) et du groupe B, avec deux matchs diffusés en clair sur Canal+ Sport 360 : Slovénie – Lituanie à 17h15 et France – Allemagne à 20h30.

Pour ceux qui veulent voir les autres matchs du jour, ça se passe sur Courtside 1891.

À noter que la chaîne Canal+ Sport 360 est accessible sur le canal 134 chez SFR, le canal 45 chez Free, le canal 38 chez Orange et le canal 41 chez Bouygues Telecom.