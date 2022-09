Alors Euro ? Tout ce qu’il faut savoir de ce championnat d’Europe dense

Et si c’était la compétition la plus relevée du basket international ? Plus encore que le Championnat du monde et les Jeux olympiques ? A l’exception des Etats-Unis et de l’Australie, le championnat d’Europe réunit les meilleures nations du basket, et l’EuroBasket 2022 qui débute ce jeudi offre un plateau dense et exceptionnel avec les trois derniers vainqueurs, la France, l’Espagne et la Slovénie, mais aussi la Serbie, la Grèce ou encore la Croatie et la Lituanie.

Rarement, un Euro est apparu aussi indécis, sans véritable grand favori comme pouvait l’être l’Espagne depuis 10 à 15 ans. La « Roja » entame une période de transition avec le retrait des frères Gasol, mais aussi les absences de Ricky Rubio et Sergio Llull, et pour la première fois depuis bien longtemps, la formation de Sergio Scariolo ne fait pas partie des candidats sérieux au titre.

La Slovénie et la France favoris des médias

En revanche, le tenant du titre, la Slovénie a la possibilité de réaliser le doublé, sous l’impulsion de son prodige Luka Doncic. Il y a cinq ans, le grand public le découvrait. Aujourd’hui, c’est tout simplement une superstar mondiale, capable de porter toute un pays sur ses épaules comme il l’a prouvé aux Jeux olympiques de Tokyo.

Au même niveau que la Slovénie selon les votes des médias, on trouve la France, médaillée d’argent à Tokyo. Même privés de Nicolas Batum et Nando De Colo, les Bleus ont le potentiel pour décrocher un deuxième titre de champion d’Europe après celui obtenu 2013. Mais la défaite en Bosnie ce week-end prouve que les coéquipiers de Rudy Gobert ne sont pas encore maîtres de leur jeu. Pire, ils sont tombés dans le groupe de la mort avec la Slovénie donc, mais aussi la Lituanie, l’Allemagne et la Bosnie-Herzégovine.

Derrière la Slovénie et la France, de nombreux outsiders comme la Grèce et la Serbie. Leur point commun : s’appuyer sur un double MVP NBA avec Giannis Antetokounmpo pour les Grecs et Nikola Jokic pour les Serbes. A l’instar de Doncic avec la Slovénie, Giannis comme Jokic ont la capacité de tirer leur équipe vers le haut, et dans une compétition aussi ouverte, ils peuvent créer la surprise.

Un très fort accent NBA

Méfiance aussi avec la Lituanie toujours aussi difficile à manoeuvrer, d’autant qu’elle débarque avec les « tours jumelles » Valanciunas-Sabonis. C’est la meilleure paire d’intérieurs de cet EuroBasket.

Méfiance aussi avec la Croatie qui semble entamer une courbe ascendante autour de Dario Saric, Bojan Bogdanovic, Mario Hezonja et Ivica Zubac. Même configuration pour la Turquie qui retrouve des ambitions autour de ses NBAers comme Cedi Osman, Alperen Sengun et Furkan Kurkmaz. On n’oubliera pas non plus le pays organisateur, l’Allemagne. Il y a quelques absents, mais Dennis Schroder et ses partenaires viennent de battre la Slovénie, et poussés par leur public, ils sont capables de jouer les trouble-fête.

De manière générale, la NBA a répondu présent avec une trentaine de joueurs, dont beaucoup de stars, et même de superstars. On a évoqué Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Rudy Gobert, Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas, mais il y a aussi Evan Fournier, Goran Dragic, Dennis Schroder ou encore Lauri Markkanen.

LA COMPETITION

Initialement prévu en 2021, cet EuroBasket a été reporté, Covid-19 et Jeux olympiques oblige, et il se déroule du 1er et au 18 septembre dans quatre pays. Les phases de groupe se dérouleront dans quatre villes, à Tbilissi (Géorgie), Prague (République Tchèque), Milan (Italie) et Cologne (Allemagne) alors que Berlin (Allemagne) accueillera les phases finales.

Du 1er au 8 septembre a lieu la première phase avec quatre groupes de six (A, B, C et D) très déséquilibrés. Il faut terminer à l’une des quatre premières places pour filer en huitième de finale qui auront lieu les 10 et 11 septembre à Berlin. Ensuite, les 13 et 14 septembre, place aux quart-de-finale. Le 16 septembre, les deux demi-finales. Le 18 septembre, la finale de l’EuroBasket.

LA PREMIERE PHASE

Groupe A : Monténégro, Géorgie, Espagne, Bulgarie, Belgique et Turquie

Groupe B : Allemagne, Hongrie, Slovénie, Lituanie, France et Bosnie-Herzégovine

Groupe C : Grèce, Estonie, Ukraine, Grande-Bretagne, Italie et Croatie

Groupe D : Serbie, Pologne, République tchèque, Pays-Bas, Israël et Finlande

TELEVISION

En France, l’EuroBasket est à suivre sur les antennes du Groupe Canal+ avec la toute nouvelle chaîne Canal+ Sport 360. Jusqu’à samedi, les matches sont diffusés en clair.

Aux commentaires, George Eddy, Stéphane Genti et Christophe Denis. C’est la dernière fois que le Groupe Canal+ diffuse une grande compétition de basket-ball puisqu’à partir de 2023, c’est BeIN Sports qui prend le relais.

Jeudi 1er septembre

17h15 – Lituanie/Slovénie (Canal+ Sport 360, en clair)

20h30 – France/Allemagne (Canal+ Sport 360, en clair)

Vendredi 2 septembre

17h00 – Croatie/Grèce (Canal+ Sport 360, en clair)

21h00 – Italie/Estonie (Canal+ Sport 360, en clair)

Samedi 3 septembre

17h45 – France/Lituanie (Canal+ Sport 360, en clair)

21h00 – Grèce/Italie (Canal+ Sport)

Dimanche 4 septembre

18h40 – Lituanie/Allemagne (Canal+ Sport 360)

20h30 – France/Hongrie (Canal+ Sport 360)

Lundi 5 septembre

17h00 – Grande-Bretagne/Grèce (Canal+ Sport 360)

21h00 – Serbie/Finlande (Canal+ Sport 360)

Mardi 6 septembre

14h30 – France/Bosnie-Herzégovine (Canal+ Sport 360)

20h30 – Allemagne/Slovénie (Canal+ Sport 360)

Mercredi 7 septembre

13h30 – Turquie/Espagne (Canal+ Sport 360)

17h15 – France /Slovénie (Canal+ Sport 360)

20h30 – Hongrie/Allemagne (Canal+ Sport 360)

Jeudi 8 septembre

17h00 – Estonie/Grèce (Canal+ Sport 360)

21h00 – Serbie/Pologne (Canal+ Sport 360)